Biohacking: Bolest zad i problémy se spánkem mohou mít stejnou příčinu. Špatné držení těla

Dnešní moderní doba zvláště nepřeje fyzickému zdraví našeho těla. Řada lidí trpí bolestmi pohybového aparátu, a to z důvodů buď jeho jednostranného, nadměrného, či naopak nedostatečného používání. Také dlouhé sezení či stání a nerovné držení těla má na následek hůře fungující tělo a nepříjemné bolesti.

Práce na počítači a dlouhé hodiny strávené s předsazenou hlavu a kulatými zády na mobilu udělají své. Celé naše tělo je komplexní propojený systém, a tak postavení těla, zapojení svalů, kloubů a kostí má vliv na celkové zdraví.

Ohnutá záda utlačují plíce, kdy se nám hůře okysličují buňky v těle každým nádechem. Utlačovány jsou i další orgány, což musí tělo vždy kompenzovat – játra hůře detoxikují či můžeme mít trávící problémy. Ohnutý krk ztěžuje průtok krve a lymfy do hlavy a zpět, cítíme se pak více unavení a hůř se soustředíme. Končetiny poskládané do jakékoliv polohy zkracují svaly a přetěžují klouby. Soustředit se na správné držení těla není vždy snadné, ale určitě se to vyplatí.

Malá změna, velké dopady

I zdánlivě jen malá a lokalizovaná změna pomocí nenáročných cviků a vědomá snaha o lepší držení těla hraje roli v hladině energie, nálady a fyzické i mentální výkonnosti každý den. Pro lépe prokrvené svaly krku a horní části zad a rovnější postoj stačí pravidelně provádět cviky jako kroužení a zvedání paží, diagonální ohýbání hlavy na protažení trapézů či kočku na všech čtyřech. I 10 minut denně takových jednoduchých cviků a za pár týdnů zaznamenáme lepší držení těla a možná i další benefity. Motivací může být i prokrvenější pokožka hlavy – čili více vlasů a pevnější pokožka.

Kromě cvičení ve formě strečingu, jógy, tai-či, pilates či SM systému můžeme zkusit i masáže těla. Můžeme si dojít k odborníkovi na různé druhy masáží, některé jsou určené i přímo na srovnání těla. Opět ale platí, že i masáž sebe sama či použití válce či míčků na masírování ztuhlých svalů a fascií bude prospěšné. Cokoliv, co můžeme a chceme dělat opakovaně a často je lepší, než víkendové cvičení a masáž jednou za čas.

Pozor na dýchání ústy

S předsazeným držením hlavy může souviset i preferování dýchání ústy. V poslední době se zjistilo, že taková zdánlivě malá změna hraje zásadní roli ve zdraví a kvalitě života. Předsazená hlava je již většinou důsledkem dýchání ústy, protože takové držení těla umožňuje lépe dýchat díky tomu, že jazyk se částečně posune z cesty.

Samozřejmě je zcela normální dýchat ústy v případě nachlazení či při náročné fyzické aktivitě. To jsou ale dočasné důvody, které nezmění způsob, jakým dýcháme. Co ho ale změnit může trvale jsou problémy jako alergie a astma, kdy si pravidelně musíme pomoci dodechnutím ústy, nateklé nosní mandle či trvalá obstrukce v horních cestách dýchacích.

Jak zlepšit spánek

Tyto problémy mohou zejména v dětství vyústit právě ve špatné držení těla, deformace obličeje a dentální problémy. Obličej získá zploštělý tvar, může vzniknout předkus, horší výslovnost a ztížení žvýkání. A to jsou pouze vizuální a fyzické obtíže.

Výzkumy ukazují, že chronické dýchání ústy může zhoršit spánek, způsobuje totiž chrápání a spánkovou apnoe, která neprospívá mozku. Mozek vůbec nereaguje na dýchání ústy dobře, může stát za vznikem či zhoršením ADHD, celkově totiž zhoršuje koncentraci a výkon mozku.

Prvním krokem k nápravě způsobu dýchání zpět k dýchání nosem je u sebe či u ostatních uvědomění si problému. Často začneme ústy dýchat v noci a pak si neuvědomíme, že se k tomuto typu dýchání uchylujeme i přes den. Ujistíme se tedy, že máme horní cesty dýchací dobře průchozí a že spíme ve správné poloze, která nám dobré dýchání umožňuje.

Existují speciální náplasti, kterými si přelepíme ústa – jen tenký proužek vertikálně, ne celé rty – použít lze i normální náplasti. Na internetu lze najít i speciální cviky, které povzbudí svaly ke správnému dýchání a polykání.

Dýchání nosem podporuje zvlhčení sliznic, filtruje vzduch přijímaný do těla, podporuje vznik prospěšného oxidu dusnatého v dutinách a také pomáhá imunitnímu systému tím, že snižuje možnost infekce dýchacích cest.

