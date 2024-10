Asistent, uklízeč i záchranář. Výzkumníci vyvinuli všestranného robota

Dnes řeknete robotovi běžným hlasem: „Najdi rozházené prádlo a přines je k pračce.“ Příště mu záchranáři na místě zříceného domu řeknou: „Najdi zasypané lidi a pomoz jim.“ Nebo jej dělník v továrně pár slovy pošle udělat něco neplánovaného. To je představa, jak by měl fungovat kvalitativně nový robotický systém, který vyvinuli na Massachusettské technice.

Když výzkumníci ze slovutného Massachusettského technologického institutu (MIT) v americké Cambridge svůj výtvor předvádějí, nestydí se ukázat (určitě simulovaný...) nepořádek na pracovišti nebo v domácnosti. Pak tam vyšlou robota, aby něco našel. Třeba knížku se zeleným obalem v haldě dalších knih. Nebo nádobku s konkrétní značkou hořčice, i když na kuchyňské lince je různých hořčic víc a k tomu ještě jiný chaos. Nebo aby sesbíral různě rozházené oblečení. Případně aby přinesl lékárničku, u níž není jasné, kde vlastně je. (Některé z těchto úkolů jsou zachyceny ve videu zde.)

Co je podstatné: Robot dostane zadání pouze běžnými slovy, která musí sám analyzovat a pochopit jejich smysl. Úkol musí splnit v proměnlivých prostředích, nikoli pouze v místnosti, kde už někdy byl. Co výzkumníci z MIT připravili, je vlastně univerzální metoda rychlého mapování okolí, identifikování určeného předmětu a poté uskutečnění úkolu, který se k němu vztahuje. Tento program není vázán na konkrétního robota, ale dá se využít v různých robotických systémech.

Poučení z dějepisu

Vědci z MIT svůj systém nazvali Clio. To je přepis řeckého jména Kleió, což byla Múza dějepisectví. Proč se rozhodli právě pro takové pojmenování? Jak vysvětlují v oficiálních informacích vydaných jejich univerzitou, je to kvůli schopnosti systému identifikovat a zapamatovat si pouze ty prvky, které jsou podstatné pro zadaný úkol. Asi podobně jako historik musí poznat to podstatné a pracovat s tím, protože jinak by se utopil v triviálnostech a nic by nevybádal.

Na rozdíl od živého historika k tomu Clio používá pokročilé počítačové vidění a strojové učení, při němž se počítač sám učí z předchozích vstupů a poznatků.

Výzkumníci systém implantovali do už rozšířeného robota s názvem Spot. Vyrábí jej společnost Boston Dynamics. Robot vypadá jako pes a díky čtyřem nohám se dobře pohybuje i po schodech. Může přenášet náklady nebo být osazen různou technikou. Příště však vědci mohou využít pro stejný účel úplně jiný robotický typ.

Další krok k samostatnosti robotů

Systém Clio je vlastně dalším krokem k budoucím zcela autonomním robotům nepotřebujícím dálkové řízení ani předprogramované postupy. Úkoly budou plnit velmi samostatně.

Experimenty se uskutečnily jak v různých místnostech, tak rovnou v jedné pětipodlažní budově v areálu MIT. Obrovský pokrok v oblasti počítačového vidění a zpracování přirozeného jazyka robotu umožňuje pracovat v realističtějších podmínkách v nových prostředích. Identifikuje, mapuje a „pamatuje si“ pouze ty části scény, které se týkají jeho úkolů a „ignoruje“ to ostatní, což mu umožňuje rychlé reakce. Měl by být například schopen rozpoznat, že při úkolu „přines zelenou knihu“, je jeho zájmem pouze tato kniha, ale při úkolu „přesuň stoh knih na polici“ patří do jeho zájmu všechny knihy v této hromadě.

Tohle by už mohlo být užitečné v domácnostech, v nichž na pravidelné velké uklízení není čas (či chuť). Zvyšují se tak možnosti pověřit tímto protivným úkolem robotickou sílu. V továrnách může takový robot třeba najít a přinést opraváři potřebnou součástku rychleji, než by to dokázal člověk.

Výzkum podporují i vojáci

Konstruktéři však chtějí víc. Podle jejich představ by měl robot vybavený systémem Clio pomáhat při různých neštěstích s hledáním zraněných osob a časem plnit další složité úkoly.

Nasvědčuje tomu i fakt, že financovat výzkum pomáhají Massachusettské technice nejenom americká a švýcarská grantová agentura, jež se zabývají hlavně základním výzkumem, ale také americký Úřad vojenského námořnictva pro výzkum a americký vojenský výzkumný ústav pro inteligentní technologie, které mají jasné zaměření.

