U hlavního nádraží v Praze se srazily vlaky. Zranilo se 46 lidí, čtyři těžce
Ranní srážka dvou příměstských vlaků u pražského hlavního nádraží si vyžádala 46 zraněných, z toho čtyři těžce. Záchranářské práce už skončily a všichni vážně zranění byli převezeni do nemocnic. Provoz se podařilo částečně obnovit, cestující ale musí dál počítat se zpožděním a komplikacemi.
Při ranní srážce dvou osobních příměstských vlaků u pražského hlavního nádraží se zranilo 46 lidí, z toho čtyři těžce. Nehoda se stala kolem 07:00 na mostě nad Seifertovou ulicí v Praze 3, oba vlaky přitom jely nižší rychlostí. Podle mluvčího pražských hasičů Miroslava Řezáče nebyla srážka destruktivní a nikoho nebylo nutné vyprošťovat. „Evidujeme několik těžce zraněných, u kterých hrozilo selhání základních životních funkcí,“ uvedl mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs. Všichni vážně zranění už byli převezeni do pražských nemocnic, přičemž záchranáři pacienty rozvezli tak, aby žádné zdravotnické zařízení nebylo zahlceno.
Záchranáři skončili, nastoupili vyšetřovatelé
Na místě zasahovalo deset záchranářských a čtyři lékařské posádky, k dispozici byl také evakuační speciál. Hasiči pracovali ve druhém stupni poplachu a jejich hlavním úkolem bylo třídění zraněných podle závažnosti jejich stavu. Na místo zamířil také tým posttraumatické péče, který měl poskytnout psychickou podporu zasaženým. Záchranářské práce už skončily a místo převzali kriminalisté, kteří společně s drážními inspektory zjišťují příčiny a okolnosti nehody i to, kdo za srážku ponese odpovědnost.
Dnešní ranní nehoda dvou vlaků na pražském hlavním nádraží je velmi vážnou událostí. Nejdůležitější je nyní péče o zraněné. Podle aktuálních informací by již měli být všichni cestující z obou vlaků evakuováni. Všem přeji brzké uzdravení a děkuji záchranným složkám za jejich nasazení. Příčiny a okolnosti nehody již šetří Drážní inspekce.— Ivan Bednárik (@BednarikIvan) November 17, 2026
Ministr dopravy Ivan Bednárik označil nehodu za velmi vážnou událost a uvedl, že nejdůležitější je nyní péče o raněné. „Podle aktuálních informací by již měli být všichni cestující z obou vlaků evakuováni. Všem přeji brzké uzdravení a děkuji záchranným složkám za jejich nasazení,“ uvedl s tím, že okolnosti nehody vyšetřuje Drážní inspekce. České dráhy zároveň oznámily, že cestující z obou vlaků odškodní za způsobený úraz i majetkovou újmu. Přímé účastníky nehody nebo jejich rodinné příslušníky vyzvaly, aby se kvůli informacím o odškodnění obrátili na dopravce.
Na místě mimořádné události zasahují hasiči ve druhém stupni poplachu. Primárním úkolem je třídění zraněných osob.— Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) November 17, 2026
Provoz se obnovuje, komplikace ale pokračují
Nehoda ráno přerušila provoz z hlavního nádraží směrem do Vysočan a Libně a zasáhla desítky spojů. Některé vlaky končily nebo začínaly jízdu ve Vysočanech a Libni, další byly vedeny odklonem přes stanici Praha-Holešovice. Podle mluvčího Správy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky se zatím podařilo obnovit provoz čtyř nástupišť pražského hlavního nádraží. České dráhy ale upozorňují, že doprava se bude stabilizovat postupně a cestující musí dál počítat se zpožděním. V Praze mohou využívat také městskou hromadnou dopravu, kde jsou jízdenky ČD uznávány na části linek metra B a C, několika tramvajových linkách a v některých autobusech.
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