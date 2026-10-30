OBRAZEM: Po návštěvě „tety Aleny“ přijde účet za EET. V Sapě jsou ve hře i nové pokladny
Alena Schillerová při návštěvě pražské Sapy přesvědčovala obchodníky, že návrat elektronické evidence tržeb zvládnou i s chytrým telefonem. Za pozornostmi kolem „tety Aleny“ ale zůstává praktická otázka: jaké řešení si podnikatelé vyberou a kolik za něj zaplatí. Příležitost oslovit je využívá také Global Payments, partner setkání a dodavatel platebních a pokladních systémů.
Vietnamský pozdrav, návštěva buddhistického chrámu i zkoušení svetru. Cesta ministryně financí Aleny Schillerové do Sapy nabídla dost atraktivních obrázků pro sociální sítě. Pro tamní obchodníky však bude podstatnější to, co přijde po návštěvě. Příprava na lednový návrat EET. Vedle státu, který vysvětluje nové povinnosti, se o jejich pozornost ucházejí firmy nabízející techniku. Mezi partnery setkání patřila také společnost Global Payments.
Vietnamská tržnice SAPA
Schillerová, kterou na místě přivítali jako „tetu Alenu“, zdůrazňovala jednoduchost nového systému. Obchodníkům vysvětlovala, že k evidenci může stačit chytrý telefon bez tiskárny. Právě na propojení více funkcí v jednom zařízení staví také nabídka Global Payments.
Pokladna, terminál a evidence v jednom
Global Payments nabízí systém Genius, který spojuje pokladní funkce, přijímání plateb a podporu EET 2.0. Provozovatel večerky či restaurace může zvolit samostatný Genius Terminal nebo aplikaci Genius App pro vlastní podporovaný telefon či tablet. Spuštění evidence u řešení Genius firma plánuje od listopadu 2026, podporovat ji má také aplikace GP tom. Podle společnosti přitom nemusí být nové zařízení nutné: pokud stávající systém požadavky zvládne, může postačit aktualizace.
Nové stroje, výrobní postupy i využití umělé inteligence při kontrole kvality. To vše může za určitých podmínek spadat do výzkumu a vývoje, na který mohou firmy uplatnit daňový odpočet. Mnohé o této možnosti nevědí, jiné odrazuje administrativní náročnost uplatnění odpočtu.. „Firmy si často myslí, že výzkum a vývoj musí vypadat jako práce Akademie věd nebo vývoj kosmických technologií,“ říká odborník na daňovou podporu výzkumu a vývoje Petr Marc. Proč podniků využívajících odpočet ubývá a co může tento trend změnit?
Firmy přicházejí o daňové úspory. Často ani nevědí, že dělají vývoj, říká odborník
Názory
Nové stroje, výrobní postupy i využití umělé inteligence při kontrole kvality. To vše může za určitých podmínek spadat do výzkumu a vývoje, na který mohou firmy uplatnit daňový odpočet. Mnohé o této možnosti nevědí, jiné odrazuje administrativní náročnost uplatnění odpočtu.. „Firmy si často myslí, že výzkum a vývoj musí vypadat jako práce Akademie věd nebo vývoj kosmických technologií,“ říká odborník na daňovou podporu výzkumu a vývoje Petr Marc. Proč podniků využívajících odpočet ubývá a co může tento trend změnit?
Pro obchodníky bude důležitá také pomoc se zprovozněním. Podporu v češtině i vietnamštině při zavádění platebních terminálů nabízí další partner setkání, GOKASA.CZ. Ten zmiňuje i služby České spořitelny ve spolupráci s Global Payments.
Úvodní cena není celý účet
Genius Terminal nabízí Global Payments na prvních šest měsíců za 99 korun měsíčně, poté za 799 korun. U Genius App se měsíční cena po stejném období zvyšuje ze 49 na 249 korun. U obou variant firma uvádí také poplatek za přijímání karet ve výši 1,3 procenta. Při výběru proto bude záležet nejen na zaváděcí nabídce, ale i na následném paušálu a objemu karetních plateb.
Sněmovna hlasy vládní koalice schválila základní parametry státního rozpočtu na příští rok. Schodek má proti letošku vzrůst o 76 miliard na 386 miliard korun a stát ho chce pokrýt především dalším zadlužením. Opozice se návrh pokusila vrátit vládě a požadovala snížení deficitu, koaliční většina to ale odmítla.
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Politika
Sněmovna hlasy vládní koalice schválila základní parametry státního rozpočtu na příští rok. Schodek má proti letošku vzrůst o 76 miliard na 386 miliard korun a stát ho chce pokrýt především dalším zadlužením. Opozice se návrh pokusila vrátit vládě a požadovala snížení deficitu, koaliční většina to ale odmítla.
Dle oficiálního harmonogramu má od prosince fungovat bezplatná státní webová aplikace MOJE eet pro malé podnikatele. Už od listopadu mají být na portálu MOJE daně dostupné funkce pro získání pokladních certifikátů a zakládání evidenčních jednotek. Běžná evidence má začít 1. ledna 2027.
Vstřícné přijetí neznamená připravenost
Seminář navázal na červnové memorandum ministerstva financí s Česko-vietnamským vzdělávacím institutem a Asociací mladých vietnamských podnikatelů v ČR. Spolupráce zahrnuje odborná setkání i daňové informace ve vietnamštině. Říjnový průzkum Visa a Global Payments, ukázal, že se na návrat evidence nezačalo připravovat 56 procent oslovených podnikatelů.