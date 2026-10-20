Od listopadu je možné začít zkoušet nové EET 2.0
Povinnost přejít na EET 2.0 se podle propočtu ministerstva financí bude týkat asi 600 tisíc podnikatelů. Nemělo by to ale pro ně znamenat rozlučku s doposud používanými pokladními systémy. A za určitých podmínek mohou zůstat i stranou povinnosti.
Od ledna letošního roku se na scénu znovu vrátí povinnost elektronicky evidovat všechny tržby. Přihlašování k povinnosti začíná 1. listopadu a do ledna je pak možné si nové EET zkoušet v pilotním režimu. Takzvaná Elektronická evidence tržeb druhé generace, tedy EET 2.0, už na rozdíl od první generace nevyjímá určité profese či obchodní místa.
Bude platit pro všechny podnikající fyzické i právnické osoby, které přijímají platby na místě, typicky formou hotovosti, platební kartou, stravenkami, šeky, multikartou, ale i třeba kryptoměnami. Na platby provedené později převodem z účtu na účet se EET 2.0 nevztahuje. Stejně jako na tržby zahraničního obchodníka, pokud je ze země, která má s ČR uzavřenou smlouvu o výměně informací.
Jak na dotaz Newstreamu uvedlo ministerstvo financí, v jehož gesci EET 2.0 je, podle současných propočtů by se povinnost mohla týkat přibližně 600 tisíc podnikatelů.
Bez evidence? Ano, ale jen někdo. A zadarmo to nebude
Možnost vyvázat se z povinnosti tu však za splnění určitých podmínek při platbách v osobním kontaktu bude. To představuje zásadní rozdíl mezi první a druhou generací EET. Nejmenší živnostníci se budou moci za určitých podmínek EET „nezúčastnit“, tedy zůstat v režimu EET OFF, v němž nebude nutné evidovat tržby. Platit to bude jen pro ty, kdo uplatňují paušální daň, a to v prvním pásmu, což znamená výdělky do jednoho milionu korun ročně. A navíc za jedné zásadní podmínky. Tou je přirážka k paušální dani ve výši 1400 korun měsíčně.
Podnikatelů v prvním pásmu daňového paušálu bylo na konci září podle MF přes 134 tisíc. Kolik z nich dá přednost pohodlím před nižší daní, odhadnout nelze. „Využití režimu takzvané EET OFF je dobrovolné a bude záviset na individuálním rozhodnutí každého podnikatele, mimo jiné s ohledem na jeho příjmy a podnikatelskou situaci. Počet zájemců proto zatím nelze přesně předvídat,“ podotýká mluvčí MF Šárka Pavlasová.
Spolu s novou verzí elektronické evidence tržeb Sněmovnou úspěšně prošla i řada daňových změn, a to formou legislativních přílepků. Tato kombinace budí dojem politického výměnného obchodu.
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Spolu s novou verzí elektronické evidence tržeb Sněmovnou úspěšně prošla i řada daňových změn, a to formou legislativních přílepků. Tato kombinace budí dojem politického výměnného obchodu.
Druhá generace EET má být komfortnější než ta první
Na rozdíl od první generace EET si podnikatelé podle ministerstva financí nebudou muset pořizovat žádné specializované platební systémy. Ani zařízení, ani software. „Je (systém – pozn. red.) navržen tak, aby lépe odpovídal současným způsobům podnikání, digitalizaci i moderním formám placení,“ uvádí specializovaná webová stránka MF ČR. K dispozici navíc bude bezplatná webová aplikace MOJEeet. V první verzi nebylo k dispozici zdarma řešení pro malé podnikatele a evidovalo se daleko větší množství údajů, včetně třídění plateb do sazeb DPH.
Jak uvedlo MF, podnikatelé budou mít k dispozici několik možností, jak získat potřebné informace a vyjasnit si případné nejasnosti. Kromě webu eet.gov.cz mohou již nyní využít infolinku Finanční správy či kontaktní formulář Finanční správy. „Osobně se také mohou obrátit na odborníky během zastávek informační Roadshow EET 2.0. Podnikatelé se nemusí obávat, že je EET 2.0 zaskočí ze dne na den. Veškeré důležité informace se dozvědí včas, mimo jiné prostřednictvím datových schránek,“ popsala mluvčí MF Šárka Pavlasová.
Změnou oproti první generaci elektronické evidence tržeb je také to, že odpadá povinnost tisknout účtenky. K tomu bude podnikatel muset přistoupit pouze v případě, že o to zákazník požádá.
Registrace začíná v listopadu
Prvním krokem k povinnému vstupu do EET 2.0 je se zaregistrovat, což je možné učinit od 1. listopadu, a to přes Daňovou informační stránku (DIS+) na portálu MOJE daně. Podnikatel po zadání údajů vygeneruje certifikát. Kdo využije tuto možnost s předstihem, před nástupem ledna, bude mít tu výhodu, že si bude moci ověřit funkčnost odesílání v testovacím režimu.
Jak bude probíhat kontrola?
Nabízí se otázka, jak bude dodržování EET kontrolováno. „Cílem není provádět plošné kontroly, ale zaměřit se především na případy, u kterých k tomu existují relevantní důvody,“ konstatovala mluvčí MF Pavlasová. „Finanční správa bude využívat údaje z evidence v kombinaci s dalšími informacemi k analýze daňových rizik. Umožní jí to porovnávat podnikatele ve srovnatelných oborech a situacích a lépe identifikovat výrazné odchylky, které mohou vyžadovat další prověření,“ vysvětlila způsob, jakým si bude Finanční správa vytipovávat, kam by měla na kontrolu jít. Zjednodušeně řečeno bude jedním z opěrných bodů třeba to, že Finanční správa uvidí, že pekařství A, které leží na podobně významné adrese jako pekařství B, má o několik řádů nižší tržby než B.
V první vlně uplatnilo MF i nepřímý nástroj, loterii Účtenkovka. Ta v letech 2017 až 2020 měla motivovat zákazníky požadovat při placení účtenky a ty pak posílat ke slosování s možností finanční výhry.
Stávající vláda Andreje Babiše během dvou dní uvedla hned několik radikálních novinek. Po novém ekonomickém plánu Karla Havlíčka to je nyní návrat elektronické evidence tržeb Aleny Schillerové. Oboje spojují dvě věci. Jednak to, že mají přídomek 2.0, zároveň poměrně nerealistická očekávání. Co by však mělo občana zajímat především, je odpověď na otázku, kam se poděla loterie Účtenkovka, která byla hlavním tahákem EET ve verzi 1.0.
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Stávající vláda Andreje Babiše během dvou dní uvedla hned několik radikálních novinek. Po novém ekonomickém plánu Karla Havlíčka to je nyní návrat elektronické evidence tržeb Aleny Schillerové. Oboje spojují dvě věci. Jednak to, že mají přídomek 2.0, zároveň poměrně nerealistická očekávání. Co by však mělo občana zajímat především, je odpověď na otázku, kam se poděla loterie Účtenkovka, která byla hlavním tahákem EET ve verzi 1.0.
První generace EET skončila v roce 2023
EET první generace byla zaváděna ve čtyřech vlnách podle oborů. První se týkala poskytovatelů ubytovacích a stravovacích služeb, druhá maloobchodu a velkoobchodu (stánkový prodej, obchody s potravinami, oblečením atd.), třetí vlna svobodných povolání, dopravy a zemědělství. Typicky šlo o lékaře, právníky, účetní, taxikáře, chovatele a podobně. Adresátem poslední, čtvrté vlny, byla vybraná řemesla a výrobní činnosti, jako kadeřnice, zedníci, truhláři, opraváři, pekaři a další. Zavedení třetí a čtvrté, naplánované na rok 2018, se nakonec z legislativních důvodů uskutečnilo až v roce 2020.
Elektronická evidence tržeb se má od ledna 2027 vrátit v modernější podobě. Bez povinného tisku účtenek a s bezplatným softwarem, ale stále jako další povinnost, kterou budou muset podnikatelé plnit při každé tržbě. Vláda slibuje miliardy navíc a rovnější podmínky. Rozhodující však bude, zda systém skutečně zasáhne daňové úniky, nebo hlavně přidělá práci těm, kteří už dnes podnikají poctivě.
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Elektronická evidence tržeb se má od ledna 2027 vrátit v modernější podobě. Bez povinného tisku účtenek a s bezplatným softwarem, ale stále jako další povinnost, kterou budou muset podnikatelé plnit při každé tržbě. Vláda slibuje miliardy navíc a rovnější podmínky. Rozhodující však bude, zda systém skutečně zasáhne daňové úniky, nebo hlavně přidělá práci těm, kteří už dnes podnikají poctivě.
Zrušení elektronické evidence tržeb předchozí vládou byla chyba. EET narovnává podnikatelské prostředí, říká v rozhovoru pro Newstream.cz prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a viceprezident Hospodářské komory ČR Tomáš Prouza.
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Zrušení elektronické evidence tržeb předchozí vládou byla chyba. EET narovnává podnikatelské prostředí, říká v rozhovoru pro Newstream.cz prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a viceprezident Hospodářské komory ČR Tomáš Prouza.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
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