Sekt, americká móda a italská kosmetika. Tohle jsou nejlepší obchody října
Bublinky, americká móda a italská kosmetika. Říjnové kolo soutěže Visa Czech Top Shop ukázalo, že úspěšná prodejna už dávno nemusí být jen místem, kde zákazník zaplatí a odejde. První místo získalo návštěvnické centrum Bohemia Sekt ve Starém Plzenci, kde se nakupování mění v zážitek. Na stupních vítězů skončily také módní značka PME Legend a kosmetická Kiko Milano.
Zákazníci dnes nehledají jen zboží, ale také zážitek. Potvrzují to vítězové říjnového kola soutěže Visa Czech Top Shop. Nejlépe uspělo návštěvnické centrum Bohemia Sekt ve Starém Plzenci, které propojuje obchod s prohlídkami a ochutnávkami. Druhé místo obsadila prodejna pánské módy PME Legend v pražském Westfield Chodov, třetí skončila kosmetická značka Kiko Milano v obchodním centru Nový Smíchov. Každá z oceněných prodejen přitom pracuje se zákaznickým zážitkem trochu jinak – od propojení prodeje s návštěvou celého areálu přes výrazný interiér až po odborné poradenství.
Vítězí bublinky. Bohemia Sekt prodává víc než jen víno
První místo získalo návštěvnické centrum Bohemia Sekt ve Starém Plzenci. Prodejna není jen místem, kde si návštěvníci mohou koupit produkty značky, ale přirozeně navazuje na celkový zážitek z návštěvy centra. Součástí jsou prohlídky a další aktivity, díky nimž mohou lidé značku a její svět poznat zblízka a odnést si víc než jen běžný nákup.
Samoobslužný provoz byl tentokrát výrazným tématem zářijového kola Visa Czech Top Shop. Dvě ze tří vítězných prodejen umožňují zákazníkům nakoupit i mimo běžnou otevírací dobu bez přítomnosti personálu – hračkářství Dva tátové ve Staré Boleslavi a COOP v Zaječově. Třetí místo získala prodejna výrobce elektroniky Anker v pražském Westfield Černý Most.
Visa Czech Top Shop 2026 zná zářijové vítěze. Zabodovaly samoobslužné prodejny
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Samoobslužný provoz byl tentokrát výrazným tématem zářijového kola Visa Czech Top Shop. Dvě ze tří vítězných prodejen umožňují zákazníkům nakoupit i mimo běžnou otevírací dobu bez přítomnosti personálu – hračkářství Dva tátové ve Staré Boleslavi a COOP v Zaječově. Třetí místo získala prodejna výrobce elektroniky Anker v pražském Westfield Černý Most.
Interiér odpovídá charakteru značky a podtrhuje její prémiovost. Výrazným prvkem jsou velké plochy tvořené lahvemi sektu, které prostoru dodávají osobitý vzhled. Skleněné vitríny s nasvícenými produkty a velkorysý pult v kovovém dekoru se zavěšenými sklenkami pak dotvářejí atmosféru elegantního baru. Nabídka zahrnuje celý sortiment společnosti včetně speciálních dárkových balení, nechybí ani samostatná vinotéka s tichými víny. Celý koncept tak spojuje poznání značky s možností ochutnat a zakoupit její produkty.
Americký styl na Chodově. PME Legend boduje i na malém prostoru
Druhé místo obsadila prodejna PME Legend ve Westfield Chodov. Nabízí pánskou módu inspirovanou americkým stylem, který se odráží i v samotném interiéru. Převládají zde oranžové, šedé a černé tóny, které spolu dobře ladí a podtrhují charakter nabízeného oblečení.
Přestože je obchod menší, působí upraveně a přehledně. Oblečení je pečlivě srovnané v regálech i na věšácích a zákazník se v nabídce snadno zorientuje. Prodejnu doplňují decentní nápisy s logem značky a příjemný personál, který je připraven poradit s výběrem.
V srpnovém kole soutěže Visa Czech Top Shop 2026 se na stupních vítězů potkaly tři rozdílné prodejní koncepty. Nejlépe si vedl Xzone v pražském OC Lužiny, následovaný nově otevřenou prodejnou dánského řetězce Normal v OC Flora. Třetí místo patří prodejně iStores v Galerii Šantovka v Olomouci.
Srpnové kolo soutěže Visa Czech Top Shop ovládl Xzone v OC Lužiny
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V srpnovém kole soutěže Visa Czech Top Shop 2026 se na stupních vítězů potkaly tři rozdílné prodejní koncepty. Nejlépe si vedl Xzone v pražském OC Lužiny, následovaný nově otevřenou prodejnou dánského řetězce Normal v OC Flora. Třetí místo patří prodejně iStores v Galerii Šantovka v Olomouci.
Kosmetika pod drobnohledem. Kiko Milano sází na osobní přístup
Třetí místo získala prodejna Kiko Milano v OC Nový Smíchov. Přestože jde o menší obchod, díky dvěma vstupům a dobrému osvětlení působí otevřeně a zákazníci jím mohou pohodlně projít. V orientaci pomáhají velké bannery nad jednotlivými regály, které usnadňují hledání konkrétních produktů. Kosmetika je přehledně vystavena a doplněna testery, přičemž ceny jsou dobře viditelné.
Pozitivní dojem umocňuje také proškolený personál, který dokáže zákazníkům poradit s výběrem produktů i vhodných odstínů podle tónu pleti.
Říjnový vítěz Bohemia Sekt se jako jedenáctý finalista letošního ročníku zařazuje do finálové dvanáctky soutěže Visa Czech Top Shop. Do kompletní sestavy tak zbývá už jen poslední vítěz, o celkovém vítězi se pak rozhodne 23. března 2027 v Magenta Experience Center v Praze.
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