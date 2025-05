Zbrojař Strnad koupil německého výrobce trhavin

Slovenský výrobce munice MSM Group, který patří pod společnost Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada, dokončil převzetí německého průmyslového parku Walsrode s výrobou nitrocelulózy. Výši transakce holding ve sdělení neuvedl, podle dřívějších informací serveru Seznam Zprávy šlo o obchod za miliardy korun.

Výrobu nitrocelulózy u německého Walsrode chce CSG za dalších několik miliard korun rozšířit.

S vlastníkem parku, americkou společností IFF, se MSM Group dohodla na prodeji loni v říjnu. „Bezpečnostní hrozbou pro země NATO a jejich spojence je nedostatečná evropská kapacita pro výrobu munice, zejména velkorážové. Proto již několik let usilovně pracujeme a investujeme stovky milionů eur do vytvoření vertikálně integrované výroby velkorážové munice v rámci skupiny CSG, a to od vstupních surovin a polotovarů až po finální výrobek. Tato akvizice nás našemu cíli výrazně přiblížila,“ uvedl generální ředitel divize CSG Defence Jan Marinov.

Areál Walsrode má železniční vlečku a kogenerační elektrárnu. V částech komplexu, který přebírá CSG, pracuje zhruba 350 zaměstnanců z celkových 1700 pracovníků v průmyslovém parku. Americká IFF v parku vyráběla nitrocelulózu výhradně pro průmyslové účely, zejména pro produkci nátěrových hmot a tiskařských barev. To chce CSG zachovat, zároveň plánuje kapacity rozšířit a vyrábět tam i takzvanou energetickou nitrocelulózu, klíčovou surovinu pro výrobu trhavin a střelného prachu.

„Po vypořádání transakce je třeba stabilizovat podpůrné funkce a začlenit podnik do skupiny MSM Group. To znamená dokončit implementaci nového systému ERP (účetní a podnikové informační systémy), přebudovat klíčové podpůrné funkce přijetím nových zaměstnanců a zavést řídicí procesy podle požadavků skupiny MSM Group,“ řekl Marinov.

Mluvčí CSG Andrej Čírtek už dříve uvedl, že obchod holding financuje kombinací vlastních peněz a bankovního financování. Výroční zpráva společnosti Industriepark Walsrode za rok 2022 uvádí tržby 330 milionů eur (asi 8,3 miliardy korun) a čistý zisk 8,7 milionu eur.

Společnost CSG loni podle výroční zprávy meziročně ztrojnásobila čistý zisk na 526,1 milionu eur (asi 13,2 miliardy korun). Tržby jí vzrostly více než dvojnásobně na přibližně čtyři miliardy eur (100,5 miliardy korun). Na tržbách se z 83,6 procenta podílel obranný sektor. Do tržeb čtyř miliard eur CSG počítá výsledek Kinetic Group za prosinec. S výsledky Kinetic Group za celý rok 2024 tržby CSG dosáhly 5,2 miliardy eur (130,6 miliardy korun).

