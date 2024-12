Zájem Poláků o elektromobily roste

Zájem o automobily s elektrickým pohonem v Polsku v posledních letech vzrostl. O koupi elektromobilu nyní uvažuje více než třikrát tolik Poláků než před čtyřmi lety. Vyplývá to podle agentury PAP z průzkumu, jehož výsledky zveřejnilo sdružení pro novou mobilitu PSNM. Zájem o koupi elektromobilů v nynějším průzkumu projevilo 24 procent respondentů, zatímco v roce 2020 to bylo pouze sedm procent.

Řadu Poláků od pořízení elektromobilu nadále odrazuje vysoká kupní cena. Podle průzkumu jsou nicméně mnozí ochotni za model s elektrickým pohonem zaplatit více než za stejný model s benzinovým pohonem.

Téměř tři čtvrtiny respondentů uvedly, že by uvažovaly o přechodu k elektrické verzi pouze v případě, pokud by její cena byla maximálně o 10 tisíc zlotých (zhruba 59 tisíc korun) vyšší než cena benzinové verze.

Více než polovina Poláku se podle průzkumu domnívá, že pokles cen elektromobilů by byl klíčovým faktorem, který by je mohl přimět ke změně postoje a nákupu elektromobilu.

