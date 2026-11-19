Wienerberger ukončí výrobu ve Stodu. O práci přijde 100 lidí
Wienerberger ukončí v polovině roku 2027 výrobu střešních tašek a doplňků ve Stodu na jižním Plzeňsku. Největší český výrobce cihel a pálených tašek reaguje na dlouhodobě slabší poptávku, zejména v zahraničí. Konec výroby se dotkne stovky zaměstnanců, areál ale zůstane logistickým a distribučním centrem.
Společnost Wienerberger ukončí k 30. červnu 2027 výrobu ve svém závodě ve Stodu na jižním Plzeňsku, kde vyrábí střešní tašky a střešní doplňky. Rozhodnutí podle firmy souvisí s dlouhodobě nižší poptávkou, zejména na zahraničních trzích, a je součástí snahy efektivněji využívat výrobní kapacity celé skupiny. Výroba ve Stodu bude pokračovat do konce června 2027, její ukončení se dotkne 100 zaměstnanců.
„Rozhodnutí ukončit výrobu ve Stodu nebylo snadné. Výrobní kapacity ale musíme přizpůsobit skutečné poptávce a neustále je optimalizovat, abychom zajistili efektivní výrobu i potřebnou kvalitu. Ve Stodu pracují zkušení lidé, kterých si vážíme, a proto jsme o rozhodnutí nejdřív osobně informovali je. Se všemi, kterých se dotkne, budeme hledat individuální řešení,“ uvedl jednatel společnosti Kamil Jeřábek.
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Stod zůstane logistickým centrem
Areál firma zcela neopustí. Po ukončení výroby bude dál sloužit jako distribuční a logistické centrum pro pálené střešní tašky Tondach a zajistí skladování, expedici i běžné zákaznické služby. Do června 2027 má navíc závod vytvořit zásobu výrobků na více než rok prodeje.
Výrobu sortimentu ze Stodu následně převezmou ostatní závody skupiny Wienerberger. Klíčovou roli má mít závod v Hranicích na Moravě, který bude podle společnosti plně vytížen a bude zásobovat také zahraniční trhy. Vybrané výrobky budou dodávat rovněž evropské závody společností Creaton a Terreal.
„Pro naše zákazníky se nic nemění. Vše, co bude trh poptávat, dodáme ve stejné kvalitě a se stejnými službami. Soustředění výroby do moderních a plně vytížených závodů je pro dlouhodobou konkurenceschopnost v Česku správná cesta,“ uvedl Jeřábek.
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Firma bude hledat práci pro zaměstnance
Zaměstnancům, s nimiž bude pracovní poměr ukončen, náleží odstupné podle zákoníku práce a kolektivní smlouvy. Wienerberger s nimi chce individuálně řešit možnost uplatnění v dalších závodech společnosti nebo v distribučním a logistickém centru ve Stodu. Firma jim chce pomoci také s hledáním nového zaměstnání a o konkrétní podobě podpory s nimi průběžně komunikovat.
Ukončení výroby přichází v době, kdy se výsledky společnosti vyvíjejí rozdílně. Wienerbergeru loni klesl zisk před zdaněním o více než 45 procent na 171 milionů korun, zatímco obrat vzrostl téměř o devět procent na 3,65 miliardy korun.
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Cihelna funguje od 19. století
Wienerberger má v Česku šest závodů a sídlí v Českých Budějovicích. Jeho tuzemské portfolio zahrnuje zdicí systém Porotherm, pálenou střešní krytinu a doplňky Tondach, obkladové a lícové cihly, keramickou dlažbu, betonové produkty a potrubní systémy. Firma je součástí nadnárodního koncernu Wienerberger Group, který je největším světovým výrobcem cihel a evropským lídrem v pálených střešních krytinách.
Výroba ve Stodu má přitom dlouhou tradici. Tamní cihelnu založil už v 70. letech 19. století průmyslník Wilhelm Salz.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
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