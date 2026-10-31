Čínské továrny znovu ztrácejí dech. Slábne i export, který je držel nad vodou
Čínské továrny se po krátkém oživení znovu propadly do útlumu. Domácí poptávka zůstává slabá a známky potíží se objevují také u exportu, který ji letos pomáhal nahrazovat. Ekonomové proto vyzývají Peking k další podpoře ekonomiky. Jedním z návrhů je rozšíření příspěvků na splátky hypoték.
Říjnová čísla z čínských továren přinesla další signál, že průmysl druhé největší ekonomiky světa nemá vyhráno. Index aktivity ve zpracovatelském průmyslu klesl ze zářijových 50,1 na 49,3 bodu. Znovu se tak dostal pod hranici 50 bodů, která odděluje růst od poklesu. Pod ní se přitom ocitl už ve třech z posledních čtyř měsíců. Vyplývá to z průzkumu mezi nákupními manažery, který zveřejnil čínský statistický úřad a o němž informovala agentura Reuters.
Domácí poptávka nestačí, export vykazuje slabost
Za návratem průmyslu k poklesu stojí slabá domácí poptávka. Nově se navíc objevují známky slabosti také u vývozu, jehož příznivý vývoj letos pomáhal nedostatek domácích objednávek kompenzovat. „Nedostatečná poptávka zvyšuje tlak na ekonomiku,“ uvedl analytik Čang Li-čchün z čínské federace pro logistiku a nákup. Někteří ekonomové proto v reakci na nejnovější údaje vyzvali vládu k dalším opatřením na podporu růstu.
Evropská centrální banka čeká předčasná výměna ve vedení. Christine Lagardeová skončí už 7. února, tedy zhruba osm měsíců před francouzskými prezidentskými volbami a více než rok a půl před koncem svého mandátu. Její odchod otevírá prostor pro rychlou dohodu evropských lídrů o nástupci ještě před hlasováním ve Francii, které může podle agentury DPA výrazně změnit politické poměry v zemi.
Lagardeová předčasně odchází z čela ECB. Začíná souboj o jednu z nejmocnějších funkcí v Evropě
Leaders
Evropská centrální banka čeká předčasná výměna ve vedení. Christine Lagardeová skončí už 7. února, tedy zhruba osm měsíců před francouzskými prezidentskými volbami a více než rok a půl před koncem svého mandátu. Její odchod otevírá prostor pro rychlou dohodu evropských lídrů o nástupci ještě před hlasováním ve Francii, které může podle agentury DPA výrazně změnit politické poměry v zemi.
Analytik Čang Č’-wej z investiční společnosti Pinpoint Asset Management upozornil i na riziko pro příští rok. Pokud zahraniční poptávka oslabí, bude podle něj nutné výrazněji podpořit tu domácí. Čína by tak potřebovala posílit právě tu část ekonomiky, jejíž slabost dosud pomáhal vyvažovat export.
Pomohou příspěvky na hypotéky?
Konkrétní návrh předložil ekonom Lu Če ze společnosti Soochow Securities. Vyzval k rozšíření subvencí na splátky hypoték, které by podle něj mělo podpořit spotřebitelskou důvěru. Podpora domácností je tak jednou z cest, kterou ekonomové doporučují v reakci na přetrvávající nedostatek poptávky.
Čínská ekonomika jako celek přitom ve třetím čtvrtletí meziročně vzrostla o 4,5 procenta, zatímco v předchozím čtvrtletí růst činil 4,3 procenta. Vláda pro celý letošní rok cílí na růst v rozmezí 4,5 až pěti procent. Říjnový návrat průmyslu do útlumu však ukazuje, že slabá poptávka zůstává pro ekonomiku problémem.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.