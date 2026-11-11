Z výpovědi udělala značku. Komárová po konci v Dermacolu prodává Nadbytečnou
Manžel jí dal po 24 letech v Dermacolu výpověď pro nadbytečnost. Věra Komárová teď stejné slovo posílá na trh jako parfém. Pod vlastní značkou Very Vera rozjíždí nový byznys a část peněz z prodeje chce věnovat ženám, kterým se rozpadá pracovní i osobní zázemí. Její odchod z kosmetické firmy přitom provází spor o majetek i odpovědnost za hospodaření.
Slovo, které pro ni znamenalo konec v dosavadní práci, se stalo názvem nového produktu i neziskové organizace. Dlouholetá marketingová ředitelka a výrazná tvář Dermacolu Věra Komárová představila vlastní značku Very Vera. Jejím prvním parfémem je Nadbytečná, jejíž předprodej spustila 11. listopadu. Na trh má vůně vstoupit 14. prosince a vedle internetového prodeje má získat místo také v 35 kamenných obchodech značky spodního prádla Triola.
Komárová tak propojuje nový obchodní projekt s pomocí ženám, které řeší ztrátu zaměstnání, majetkové vypořádání nebo návrat do práce. Spolu s dalšími třemi podnikatelkami založila stejnojmennou neziskovou organizaci. Financovat ji mají dary a část peněz z prodeje parfému. Na její činnost zamíří polovina zisku z prodeje nové vůně.
Příběh Věry Komárové, dlouholeté manažerky kosmetické společnosti Dermacol, nekončí. Před pár dny dal Vladimír Komár, majitel firmy Dermacol, své manželce výpověď z firmy. Komárová čtvrt století marketingově a strategicky firmu vedla, s výpovědí se nechce smířit.
Válka Komárových. Dermacol chci vést, říká Věra Komárová
Zprávy z firem
Příběh Věry Komárové, dlouholeté manažerky kosmetické společnosti Dermacol, nekončí. Před pár dny dal Vladimír Komár, majitel firmy Dermacol, své manželce výpověď z firmy. Komárová čtvrt století marketingově a strategicky firmu vedla, s výpovědí se nechce smířit.
Výpověď, dva odlišné příběhy
Nový projekt přichází krátce po jejím odchodu z vedení marketingu Dermacolu. Komárová výpověď spojuje s majetkovými neshodami s manželem Vladimírem Komárem. Podle svého vyjádření mu před personálním zásahem předložila návrh dohody o rozdělení majetku. Komár takovou souvislost odmítá a odvolává se na potřebu omezit marketingové náklady a zlepšit jejich efektivitu. „Toto je věc čistě byznysová,“ uvedl s tím, že majetkové vypořádání chce řešit mimo firmu.
Rozchod v pracovním životě doprovázejí neshody nad řízením kosmetického byznysu. Dermacol za rok 2025 vykázal ztrátu 55,2 milionu korun a jeho tržby meziročně klesly o tři procenta na 703,3 milionu korun.
Komár vysvětloval dlouhodobé účetní ztráty především odpisy vzniklými při někdejším rozdělení podnikání. Současně uvedl, že letošní růst obratu a marže zaostal za očekáváním a marketing překročil navýšený rozpočet. Pro příští rok proto plánuje výrazné škrty včetně ukončení televizní reklamy. Omezení rozsahu marketingu podle něj umožnilo zrušit i pozici jeho ředitelky. Komárová však odmítá, že by o rozpočtu rozhodovala sama. Uvedla, že jej schvalovalo vedení firmy, a zpochybnila také účelnost některých výdajů. Finanční řízení podle ní zůstávalo v kompetenci manžela.
Jen pár dnů po operaci kolene už Věra Komárová prezentovala automatizovanou výrobní linku ve své brněnské továrně na výrobu kosmetických produktů. Neodradila jí ani skrývaná bolest ani náročný celodenní program. S neutuchající energií totiž řídí už dvacet let strategii kosmetické značky Dermacol, ve které se podílí na vývoji novinek i jejich obalů. Stala se dokonce i hlavní tváří současné reklamní kampaně značky. Plánuje také netradiční investice, které se už pár let týkají nejen firmy, ale především i vzdělávání, jak prozradila v exkluzivním rozhovoru pro newstream.cz.
Komárová z Dermacolu: O investice se stará manžel
Leaders
Jen pár dnů po operaci kolene už Věra Komárová prezentovala automatizovanou výrobní linku ve své brněnské továrně na výrobu kosmetických produktů. Neodradila jí ani skrývaná bolest ani náročný celodenní program. S neutuchající energií totiž řídí už dvacet let strategii kosmetické značky Dermacol, ve které se podílí na vývoji novinek i jejich obalů. Stala se dokonce i hlavní tváří současné reklamní kampaně značky. Plánuje také netradiční investice, které se už pár let týkají nejen firmy, ale především i vzdělávání, jak prozradila v exkluzivním rozhovoru pro newstream.cz.
Zájem o vlastní příběh mění v nový projekt
Komárová nyní staví novou značku na zkušenostech z kosmetického průmyslu i na pozornosti, kterou její výpověď vyvolala. Po zveřejnění příběhu jí přišly stovky zpráv od žen s podobnou zkušeností. Právě jejich reakce označuje za hlavní podnět k založení neziskové organizace.
„Když jsem musela veřejně reagovat na svou výpověď po 24 letech společného podnikání, netušila jsem, kolik reakcí to vyvolá. Dostala jsem stovky zpráv a příběhů podobných svému. Uvědomila jsem si, že v tom nejsem sama a že v Česku existuje problém, který řeší možná až nečekaně moc žen,“ uvedla Komárová v tiskové zprávě.
Nadace Nadbytečná má nabízet orientaci v pracovněprávních otázkách, zejména při výpovědi z organizačních důvodů, informace k majetkovému vypořádání a kontakty na odbornou právní pomoc. Součástí má být také kariérní poradenství a podpora při návratu na pracovní trh. Zakladatelky se podle oznámení do projektu zapojují bez nároku na odměnu. Komárová chce vedle konkrétní pomoci prosazovat i změny legislativy, které by podle ní posílily ochranu žen v partnerském a podnikatelském životě.
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Do obchodů ještě před Vánoci
Vlastní parfém pro Komárovou není prvním projektem mimo Dermacol. Vývoji vůní se podle svého vyjádření věnuje přes třináct let a stojí také za značkou Fragrini, která propojuje parfémy se šperky. Vůně Very Vera vznikala už před nynějším sporem. Označení Nadbytečná k ní připojila až po výpovědi a následném zveřejnění svého příběhu v podcastu Petra Šimůnka Všechno začíná dnes.
Uvedení na trh podle ní urychlila spolupráce s Janou Cibulkovou, dodavatelkou parfémů pro Fragrini. Výroba už běží a do 12. prosince mají být hotové flakony i růžové tubusy, v nichž se bude vůně prodávat. Plánovaný termín vstupu na trh tak míří do závěru předvánoční nákupní sezony. Vedle e-shopu má prodej podpořit právě síť Trioly, kde si zákaznice budou moci parfém také vyzkoušet.
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