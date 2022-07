Vývojáři z Brna získali od Britů 1,5 miliardy na zahraniční expanzi

Brněnská IT společnost Kentico získala výměnou za minoritní podíl 1,5 miliardy korun od britské investiční skupiny Expedition Growth Capital. Firma, která vyvíjí a dodává software pro správu webů, chce peníze využít na zahraniční expanzi. Zaměříme se na trhy západní Evropy, USA a Austrálii, upřesnil zakladatel firmy Kentico Petr Palas.

Tržby firmy Kentico loni poprvé za její téměř dvacetiletou historii přesáhly podle výroční zprávy půl miliardy korun a zisk činil 14 milionů korun. Už nyní ze zahraničí plyne podniku 99 procent tržeb.

Podle Palase je to v historii firmy vůbec poprvé, co získala k dalšímu rozvoji zahraniční kapitál. S přispěním investice by měl být nyní rozvoj ještě rychlejší. Dosud firma investovala pouze peníze, které sama dokázala vydělat.

Vzhledem k tomu, že firma vytvořila několik klíčových produktů s různými cíli, oddělila do samostatné jednotky firmu Kontent.ai, která vznikla před sedmi lety jako firemní start-up. Ta má získat z investice miliardu a Kentico půl miliardy.

Kentico se věnuje vývoji řešení pro správu obsahu a digitální marketing. „Nyní jsme součástí globální špičky v našem oboru a máme dva moderní produkty s velkým potenciálem. Pokud bychom se dál spoléhali pouze na vlastní zdroje, nemohli bychom plně využít příležitosti na trhu. Proto jsme se poprvé rozhodli spojit s investorem a zajistit dostatečné prostředky pro rozvoj,” uvedl Palas. Po rozdělení firmy se stal předsedou představenstva obou společností, které povedou samostatní ředitelé.

Nově oddělená firma Kontent.ai poskytuje zákazníkům, jimiž jsou obvykle velké firmy, nástroj pro správu obsahu. Ten pomáhá centralizovat jejich digitální obsah - například texty, obrázky a videa - na jednom místě. Firmy díky tomu mohou bez duplikace práce zobrazit stejný obsah v různých formách na webu, v mobilní aplikaci, na digitálním billboardu či v chytrých hodinkách.

Investice má pomoct posílit značku a zvýšit rychlost expanze v USA, západní Evropě a Austrálii, tedy na stejných trzích, kde chce posílit i Kentico. Počet zaměstnanců Kontent.ai se má zvýšit ze 120 na 220. V Česku chce firma získat především specialisty z řad vývojářů a designérů a v zahraničí bude posilovat zejména obchodní a marketingové týmy v New Yorku, Amsterdamu a Londýně.

Kentico, které mělo v polovině loňského roku 180 zaměstnanců, plánuje příští rok posílit o více než 60 lidí. „Před dvěma týdny jsme představili naši novou cloudovou platformu. Díky ní můžeme nabídnout řešení správy obsahu a digitálního marketingu jako službu zákazníkům, na něž doposud konkurence necílí. Jde hlavně o velké firmy, které nejsou velkými nadnárodními korporáty a zároveň už dávno přerostly levná jednoduchá řešení,” uvedl generální ředitel firmy Dominik Pintér.