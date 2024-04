Vystavení Radegast z Plzeňského Prazdroje potvrdilo převahu v soutěži P.O.P. Star 2023

Na konci března se sešli finalisté soutěže POP Star v prostorách ppm factum na slavnostním vyhlášení vítěze za rok 2023. Tento již druhý finálový event v historii soutěže si nenechala ujít většina zástupců nominovaných vystavení z českých i mezinárodních firem.

Na konci března se sešli finalisté soutěže POP Star v prostorách ppm factum na slavnostním vyhlášení vítěze za rok 2023. Tento již druhý finálový event v historii soutěže si nenechala ujít většina zástupců nominovaných vystavení z českých i mezinárodních firem. Celým setkáním nás provedl Jiří Beran, Managing Partner INSTORE CONSULTING EU, který přivítal Activation Managery vítězných finálových vystaveních z uplynulého roku, zástupce agentur a také členy hodnotící poroty.

Odborná porota P.O.P. Star složená z marketingových expertů v tajném hlasování vybrala vítězné vystavení, a tím i celkového vítěze za rok 2023, kterým se stalo vystavení Radegast z Plzeňského Prazdroje.

Realizátorem vystavení bylo Design studio Ondřeje Balajky, kterému vítěznou trofej předala Micheala Klobásková, ředitelka divize Retail Audit, ppm factum. K samotnému ocenění Ondřej Balajka řekl: „Vítězství v soutěži POP Star v průběhu minulého roku bylo pro nás velkým úspěchem, který nakonec vyústil i v absolutní vítězství za rok 2023. Tento úspěch je o to cennější, že náš exponát byl do soutěže přihlášen až jako druhý pro lednové kolo soutěže. Přesto jsme dokázali zaujmout porotu naším zpracováním a produkčními detaily. Všechna tato ocenění, která jsme s regálovým vystavením Radegast v roce 2023 nasbírali, nás utvrdila v tom, že má smysl dělat věci maximalisticky a děkujeme našemu klientovi Plzeňský Prazdroj za obrovskou důvěru a podporu v celém projektu.“

Také druhou a třetí příčku obsadila vystavení shop in shopů z Plzeňského Prazdroje, kde se o jednotlivá místa podělily komunikační agentury Dago (realizace Radegast) a Pos Media (realizace Peroni). Marcela Hanusková, Junior Activation Manager z Plzeňského Prazdroje k jejich úspěchu dodává: „Do P.O.P. Star jsme šli se čtyřmi nominacemi, už to samo o sobě je super úspěch, rozhodně jsme ale nečekali, že v takové konkurenci povedených vystavení se nám podaří obsadit všechny příčky vítězů.“

Mediální agenturu DAGO na finálovém eventu zastupoval Ľuboš Plačko, country manager SK, který k druhému místu řekl: „Vystavení Radegast triumfovalo v roce 2023 dvakrát, nejprve na Popai CE Awards 2023, kde získalo ocenění v kategorii Světelná komunikace a nyní ziskem druhého místa v soutěži P.O.P. Star, která se zaměřuje na druhotná vystavení, což vnímáme jako potvrzení, že naše vystavení je mezi POP médii unikátní. Já a všichni moji kolegové z Daga máme z ocenění upřímnou radost.“

Dana Běloušková, Managing Director POS Media Czech Republic doplnila: ,,Ocenění naší práce na projektu shop in shop Peroni třetím místem v soutěži POP Star 2023 je pro nás v POS Media potvrzením, že směr, kterým jdeme, je ten správný. Tento úspěch nejen potvrzuje kvalitu a inovativnost našich řešení, ale také zdůrazňuje význam pečlivé práce a kreativity, kterou do každého projektu vkládáme, abychom co nejlépe odprezentovali značky našich klientů. Každé ocenění nás motivuje k další práci a inovacím, abychom i nadále přinášeli jedinečné a efektivní řešení v oblasti retail marketingu. Ráda bych tímto poděkovala hlavně celému svému POS Media týmu za jejich neúnavné úsilí a kreativitu, které do projektů vkládají.“

Letos se poprvé předávala také speciální cena „za hravost“, kterou vyhrála Kofola za vystavení Jupík, které realizovala agentura DAGO. Daniela Dlouhá, Trade Marketing Manager Retail CZ&SK z Kofoly nám k ocenění řekla: „U shop in shopu na značku Jupík jsme se snažili zpříjemnit nakupování s rodiči i našim nejmenším a to právě interaktivním vystavením, jehož součástí byl prolézací tunel a usměvavé ovocné postavičky, které sloužily zároveň jako fotopoint. Zpracování tohoto POS nosiče ukazuje, jak chce Kofola i nadále komunikovat v rámci instore vystavení, tj. funkčně a kreativně s interaktivní formou komunikace.“ Také Marka Končitíka, jednatele společnosti Dago cena příjemně překvapila a dodává: „Naše poděkování patří především klientovi – společnosti Kofola – který nás v rámci dlouhodobé spolupráce oslovil s briefem na SIS Jupík. Jsme velmi rádi, že jsme pobavili nejen děti v obchodech, ale také odbornou porotu soutěže P.O.P. Star.“

Všem výhercům ještě jednou moc gratulujeme a těšíme se na další zajímavá, netradiční a kreativní vystavení v letošním roce. Ta mohou jednotlivé agentury, firmy nebo i zástupci značek nominovat na mailu nominace@mistoprodeje.cz

Soutěž „P.O.P. STAR“ je odbornou soutěží POP (point of purchase) reklam a sekundárních vystavení v místě prodeje, kterou pořádá portál mistoprodeje.cz ve spolupráci s divizí RETAIL AUDIT společnosti ppm factum.