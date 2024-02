Soutěž Manažer roku se blíží. Je nejvyšší čas nominovat manažerské talenty

Soutěž Manažer roku se blíží. Už v polovině dubna rozhodne specializovaná desetičlenná porota o tom, kteří talentovaní podnikatelé si odnesou ocenění v celkem devíti kategoriích za rok 2023. A možnost nominovat nové naděje pro české podnikání je možné už jen do 25. března. Server newstream.cz je mediálním partnerem soutěže.

Letošní vyhlášení se vrací zpět do původního termínu z předcovidových let, čímž se i přirozeně načíná další třietiletka této celorepublikové soutěže, jak dodává projektová manažerka soutěže Manažer roku Kateřina Božková. „Loňským ročníkem se pomyslně uzavřel formát, se kterým jsme si prošli několika dekádami. Pro letošní rok koncept doznal několika změn, na něž jak nominovaní manažeři, tak partneři soutěže reagují velmi pozitivně. K letošnímu vyhlášení tedy vzhlížíme s velkým očekáváním,“ uvádí.

Na webu soutěže lze kromě informací o průběhu a charakteru soutěže narazit také na jeden možná zdánlivě nečekaný důvod pro přihlášení se do soutěže. Vyhlašovatel soutěže totiž o zkušenosti, která provází účastníky celým hodnotím procesem říká, že se díky množnosti srovnávání s ostatními manažery sice hodně dozvíte o nich, ale možná ještě více o sobě, jak dodává Kateřina Božková: „Projít soutěží a zodpovězení tolika položených otázek totiž znamená kompletní interní revizi vlastností, schopností a výkonu každého jednoho manažera.“

Účast v soutěži kromě zátěže na přípravě soutěžních podkladů a osobní prezentace, přináší jednak obrovské emoce vítězů a současně je nejen obrazně řečeno posouvá i v mediálním dosahu dále. Úžasným příkladem byl příběh vítěze ceny Manažer roku v roce 2022, Bronislava Převrátila, který krom toho, že má za sebou úžasný manažerský příběh, kdy se z děčínského předměstí vypracoval na dodavatele Elona Muska na projektu jeho SpaceX, s naprostou bravurou prošel celým soutěžním procesem. Nicméně v momentě, kdy moderátorka Marcela Augustová vyslovila jeho jméno a všechny pohledy se zaměřily za mohutného potlesku na něj, propadl absolutní ztrátě řeči a v jeho tváři jsme mohli zahlédnout stopy dojetí.

Manažerka roku 2022, Lucie Urválková, pro změnu svůj hvězdný okamžik hodnotila takto: „Popravdě jsem tomu první okamžik ani nechtěla věřit. Nicméně pak to byla vlna opravdové radosti, a to manažer v sevření termínů, čísel reportů, KPI, nezažívá úplně často. Výsledek pro mě znamená, že moje práce má smysl a že si to okolí uvědomuje.“

Účast v soutěži Manažer roku nikdy nebyla úplně snadná nicméně inovovaný koncept nabízí ještě hlubší možnost hodnocení soutěžících manažerů. „Osobně jsem přesvědčena, že tato soutěž by neměla být pro každého a je naprosto v pořádku, že do toho musí soutěžící nějakou energii investovat. Manažera roku si je zkrátka třeba odmakat,“ uzavírá debatu o novém konceptu Ladislava Fialová, headhunterka a psycholožka, současně jedna ze členů Hodnotitelské komise.

Čeští manažeři v oblasti průmyslu si museli projít velkými výzvami, kdy jejich začátky měly často posunutou startovní čáru ve srovnání s jejich zahraniční konkurencí. Ale čím jiným, než příkladem manažerské obratnosti, je právě schopnost se přizpůsobit a umět se vypracovat i z ne zcela optimálních podmínek. Historie soutěže svědčí o tom, že právě průmyslníci se tradičně umisťují na předních příčkách v celkovém srovnání. Nominace do soutěže jsou k dispozici na webu www.manazerroku.cz. Termín uzávěrek se blíží, jsou již 25. března 2024.