Vyrobeno v Maroku, ale čínskou továrnou. Jak Peking dostává své zboží za celní bariéry
Pneumatika z Maroka, pohovka z Mexika nebo nabíječka z Vietnamu. Za každým z těchto výrobků může stát čínská firma. Peking podporuje výstavbu průmyslových parků v zahraničí, kde mají výrobci blíž k zákazníkům a mohou se vyhnout clům na dovoz z Číny. Co to znamená pro Evropu, je vidět hned za Gibraltarským průlivem.
Půl hodiny jízdy od marockého Tangeru lemují silnici kontejnery čínského rejdařství Cosco. U brány do průmyslového parku parkují elektromobily BYD a v okolí otevřely čínské restaurace. V areálu Tanger Tech City má najít místo zhruba 200 firem, převážně z Číny. Jedna z nich, výrobce pneumatik Sentury, už továrnu otevřela. Ročně z ní plánuje posílat na trh 12 milionů pneumatik, píše Bloomberg Businessweek.
Z Maroka je to do Evropy přes průliv
Výhodou Tangeru je velký přístav Tanger Med a za průlivem evropský trh. Maroko má navíc jako jediná africká země obchodní dohody s Evropskou unií i se Spojenými státy. Vedle pneumatik tu chce čínská společnost BTR vyrábět také součásti baterií. Staví dvě továrny, které mají dohromady dodávat 110 tisíc tun těchto komponentů ročně.
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Tanger je jedním z nejméně 145 průmyslových parků v zahraničí, které podle amerického výzkumného institutu Council on Foreign Relations financovala Čína. Výrobce do nich láká levnější pracovní síla i možnost vyhnout se americkým a evropským clům na zboží vyrobené v Číně. V parku navíc nemusejí shánět pozemek, zajišťovat přípojky nebo od nuly řešit dopravu. A když se za velkou firmou přestěhují i její dodavatelé, může nakupovat součástky přímo v místě.
Co zákazník z etikety nevyčte
V mexickém parku Hofusan, tři hodiny jízdy od hranic s USA, vyrábějí čínské firmy pohovky, domácí spotřebiče i autodíly. U etiopské Addis Abeby zaměstnává přes sto čínských společností více než 20 tisíc lidí, kteří vyrábějí mimo jiné boty a léky. Údaj o zemi původu tak říká zákazníkovi jen část příběhu. Továrna může zaměstnávat místní lidi a nakupovat suroviny v okolí, zatímco stroje, technické znalosti i klíčové součástky jí dál dodávají firmy z Číny, a právě to komplikuje evropskou snahu snížit závislost na čínském průmyslu.
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Baterie ano, u čínských aut Maroko váhá
Na marockém pobřeží Atlantiku staví čínská společnost Gotion High-Tech závod, který má během příštího desetiletí dosáhnout kapacity až 1,4 milionu sad baterií pro elektromobily ročně. Marocká vláda výrobce baterií vítá, s pozvánkou pro čínské automobilky ale váhá. Dvě desetiletí totiž budovala domácí automobilový průmysl kolem Renaultu a Stellantisu a jejich zdejším závodům nechce přivést přímou konkurenci. Pokud si ovšem čínské automobilky otevřou továrny přímo v EU, může se postoj Maroka změnit. „Nemůžeme chránit Evropu více než Evropa chrání sebe sama,“ řekl Bloombergu marocký ministr průmyslu a obchodu Ryad Mezzour.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.