Výrobce sušenek Mondelez rozšíří v Opavě výrobu. Fidorky se díky tomu dostanou až do Austrálie

Mezinárodní výrobce sušenek Mondelez International investuje 1,3 miliardy korun do rozšíření výroby čokoládových oplatek ve svém závodě v Opavě. Výstavba už začíná, do provozu by měla být linka uvedena v roce 2026. Díky investici vznikne přibližně 100 pracovních míst, uvedl ředitel výrobního klastru společnosti Mondelez v Česku Emmanuel Chilaud.

Reklama

Mondelez v Opavě výrobní kapacitu kulatých oplatek zdvojnásobí, zvýší ji na 22 tisíc tun ročně. Oplatky vycházejí z tradičního designu opavské Fidorky, která se skládá z kulatých oplatek spojených náplní a potažených čokoládou. Vyrábějí se s různými příchutěmi a na evropském trhu se prodávají pod několika značkami.

Chilaud řekl, že v současnosti zhruba 25 procent těchto výrobků tvoří oplatky s názvem Fidorka pro český a slovenský trh a 75 procent jsou značky do dalších zemí. Oplatky z Opavy poputují například i do Austrálie nebo na Nový Zéland.

„Fidorka se narodila v Opavě a Opava jede do světa. Hrdost, co máme, výrobky, které se tady narodily, byly tady vymyšlené 180 roků zpátky, teď jedou ve velkém do světa,“ řekl Chilaud.

Lukáš Kovanda: Nenechte se mýlit, Česko není rájem levných potravin, jak se snaží prezentovat premiér Názory Potraviny v Česku jsou stále o desítky procent dražší než během roku 2021, tedy před nástupem inflační vlny. Klesají nyní nejrychleji v EU, neboť předtím stoupaly v rámci EU výrazně nadprůměrně. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Reklama

Stometrová elektrická pec

Jinou velkou investici zahájila společnost Mondelez v Opavě před necelým rokem. Za více než 1,5 miliardy korun buduje novou linku na výrobu sušenek Oreo, díky niž přijme navíc 140 lidí. Její součástí bude i stometrová elektrická pec.

„Pec, která bude nejdelší elektrická pec na světě, dorazí modul po modulu teď na konci měsíce, bude to trvat měsíc, měsíc a půl. Zbytek linky tady bude do listopadu nebo prosince. Potom začneme s testy," řekl Chilaud.

Mondelez působí v České republice a na Slovensku od roku 1992, má pět výrobních závodů a zaměstnává 2900 lidí. V závodě v Opavě pracuje přes 1000 lidí, kromě sušenek Oreo a Fidorek se tam vyrábějí například sušenky a oplatky Opavia, sušenky BeBe Dobré ráno, pečivo Brumík, čokoláda Figaro, oplatky Miňonky a Tatranky nebo krekry TUC.

Biohacking: Houba reishi má blahodárný vliv na lidské zdraví. Pomoci může i v boji s rakovinou Enjoy Medicinální houby jsou součástí východní medicíny po tisíciletí. V naší západní kultuře jsme zvyklí spíše chutné druhy hub konzumovat jako potravinu. Dnes houby sbíráme či i pěstujeme pro jejich kulinářské využití, ale můžeme je také používat jako léčivé prostředky. Jedna z těch nejznámějších a nejpoužívanějších medicínských hub je reishi, neboli lesklokorka lesklá. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Tradice výroby sušenek v Opavě sahá do roku 1840. Historie továrny je spjata s rodinou zakladatelů cukrovinkářské výroby Fiedorů, které dodnes připomíná kulatá oplatka Fidorka. V novém výrobním areálu v části Vávrovice podnik sídlí od roku 1997.

Spisovatelka Romana Vaverková dnes v Opavě představila historický román Hořkosladká vůně vanilky, který se věnuje příběhu Marie Fiedorové, jež stála na počátku 20. století u založení továrny na výrobu oplatek a cukrovinek.

„Malinkou pekárnu proměnila ve velkokapacitní podnik s 50 zaměstnanci. Za vedení Marie se firma Fiedor stala nejvýznamnějšímu podnikem svého druhu, a to nejenom ve Slezsku, ale i v ostatních zemích Rakouska-Uherska. A to všechno přesto, že samotná majitelka měla poměrně složitý životní osud,“ řekla Vaverková.