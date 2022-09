Vodafonu se vrátily zisky z roamingu. Loni vydělal 1,3 miliardy

Pandemické cestovní uzávěry připravily Vodafone o zisky z roamingu, které se už operátorovi postupně vrací. V uplynulém finančním roce poskočily o 83 procent.

Reklama

Česká pobočka operátora Vodafone zvýšila ve fiskálním roce končícím 31. března meziročně čistý zisk o 2,3 procenta na 1,28 miliardy korun. Tržby stouply o 1,7 procenta na 19,81 miliardy korun. Růst tržeb souvisí především s dvouprocentním nárůstem tarifních zákazníků a uživatelů předplacených karet a nárůstem roamingu o 83 procent. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti.

„V loňském (fiskálním) roce jsme zaznamenali mírný nárůst tržeb díky vyššímu počtu mobilních zákazníků, kterých máme už přes čtyři miliony. Pozitivní byl také opětovný růst roamingu vlivem celosvětového uvolnění covidových opatření,” řekl viceprezident pro finance společnosti Milan Kníže.

T-Mobile, O2 i CETIN se vyhnuly tučným pokutám. Bruselu přislíbily modernizaci sítí Zprávy z firem Evropská komise (EK) oznámila, že přijala závazky, které čeští mobilní operátoři T-Mobile a O2 a provozovatel telekomunikační infrastruktury CETIN nabídli s cílem urovnat obvinění z omezování hospodářské soutěže. Podle agentury Reuters tak EK ukončila vyšetřování těchto podniků, kterým hrozily miliardové pokuty. ČTK Přečíst článek

Na celkový výsledek hospodaření měly podle Knížete vliv i investice do infrastruktury, jež loni dosáhly tří miliard korun a šly především do rozšiřování sítí 5G. Ty v současnosti pokrývají více než 70 procent populace. Za uplynulých šest let tak Vodafone investoval do inovací, rozšiřování a modernizace sítí v ČR 27 miliard.

„Výrazné investice plánujeme i do budoucna. Na jaře jsme oznámili společnou výstavbu optických přípojek pro téměř milion domácností s T-Mobilem a kromě toho jsme v červnu zahájili obří modernizaci naší vlastní pevné infrastruktury, do které během následujících pěti let investujeme další více než tři miliardy korun,” dodal Kníže. Firma zároveň plánuje, že letos dokončí přesun 600 tisíc zákazníků kabelové televize UPC do svých systémů.

Reklama

Vodafone Czech Republic je součástí globální skupiny Vodafone Group. Poskytuje služby více než 4,5 milionu zákazníků, z toho zhruba 3,9 milionu připadá na mobilní služby, dalších přibližně 700 tisíc na fixní služby.

Telekomunikační magnát Niel koupil akcie britského Vodafonu Leaders Francouzský telekomunikační magnát Xavier Niel, který je zakladatelem a většinovým majitelem francouzské telekomunikační skupiny Iliad, koupil 2,5 procenta akcií v britském operátorovi Vodafone. Bez dalších podrobností to uvedla jeho investiční společnost Atlas Investissement. Podle agentury Bloomberg současná hodnota podílu činí 752 milionů liber (zhruba 21 miliard korun). ČTK Přečíst článek