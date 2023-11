Vítkovice Steel prosí Brusel o prodloužení výjimky na dovoz ruské oceli

Ostravská hutní společnost Vítkovice Steel žádá Evropskou unii o prodloužení výjimky na dovoz ruské oceli do roku 2028. Vyrábí se z ní tlusté plechy. Její konec podle firmy může způsobit krizi ve stavebnictví či automobilovém průmyslu, uvedla mluvčí společnosti Jana Dronská. O výjimku usiluje také Belgie a Itálie. Sankce vůči Rusku EU a další země světa zavedly v souvislosti s jeho pokračující agresí na Ukrajině.

Firmě jde konkrétně o ocel z ruské společnosti NLMK. „Výjimka na dovoz ocelářských polotovarů z Ruska je důležitá pro všechny válcovače oceli v Evropské unii, kteří nemají primární výrobu oceli a nemohou si polotovary sami vyrobit,“ řekla mluvčí.

Dodala, že důležitá je zejména pro Ostravu a místní producenty tlustých plechů, které se využívají především ve stavebnictví. Například při stavbách mostů, ocelových hal, větrných elektráren a dalších konstrukcí. „Patří mezi ně i Vítkovice Steel. Na dovozu polotovarů, které jsou základním vstupním materiálem pro výrobu plechů, z Ruska je firma silně závislá. Právě ruské polotovary jsou technologicky, kvalitativně i ekonomicky nejvhodnější pro výrobní technologie v Ostravě,“ doplnila.

Podle firmy je prodloužení výjimky důležité pro to, aby firmy získaly čas na hledání alternativ k ruskému dovozu jinde. „Pochopitelně zkoušíme produkty od jiných evropských a asijských dodavatelů, ale ukázalo se to dost problematické,“ dodala Dronská.

Dopad ukončení výjimky by podle Dronské byl široký jak ve stavebnictví, tak také v automobilovém průmyslu. Pro firmy by to znamenalo existenční problémy, protože by musely spoléhat na dodávky z Číny, která není úplně stabilním partnerem. „Samozřejmě by se ukončení výjimky projevilo v nárůstu cen tlustých plechů pro stavebnictví,“ uvedla mluvčí.