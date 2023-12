Většina českých domácností si za teplo příští rok připlatí až několik stovek měsíčně

Velká část tuzemských domácností v Česku, které jsou připojeny na centrální vytápění, si v příštím roce za teplo připlatí až stovky korun měsíčně, uvedl ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek.

Zdražovat budou především uhelné teplárny, které zvýší ceny i o desítky procent. U plynových tepláren se ceny tepla změní spíš mírně, případně zůstanou stejné. I přesto bude teplo z uhlí nadále levnější, rozdíl se oproti letošnímu roku ale výrazně zmenší. Mírně by mělo zdražit také teplo z biokotelen, které využívají obnovitelné zdroje.

Uhelné teplárny mají na dodávkách tepla do domácností a dalších subjektů s výjimkou průmyslu zhruba 50procentní podíl. U tepla z plynu je podíl kolem 30 procent a zbývajících 20 procent tvoří biomasa a ostatní zdroje.

Zdražování bude napříč republikou různé. Uhelné elektrárny podle Hájka zvednou ceny v rozmezí od šesti až téměř 30 procent. „Ty nejvyšší nárůsty jsou tam, kde teplárny vloni ani letos ještě nepromítly do cen plně své zvýšené náklady a pokryly je z vysokých cen elektřiny a úspor. Teplárny většinou vyrábějí elektřinu i teplo, takže měly možnost částečně pokrýt nárůst z cen elektřiny. Jenže cena silové elektřiny výrazně klesla, což je sice dobrá zpráva pro spotřebitele, ale současně to snižuje možnost stabilizovat ceny tepla z tepláren,“ vysvětlil Hájek. Ceny u tepláren s nejvyšším zdražením ale podle něj nepřekročí cenový průměr ze začátku letošního roku.

Zdraží i další zdroje

Zdražovat nejspíš budou i tzv. biokotelny a další zdroje, které využívají většinově ostatní paliva mimo uhlí a zemní plyn. Jejich ceny by měly podle sdružení stoupnout zpravidla do úrovně inflace, která by podle předpovědi České národní banky pro letošní rok měla být na úrovni 10,8 procent.

Složitější je situace u plynových tepláren. Ty podle sdružení původně v reakci na pokles cen plynu na trhu plánovaly postupné zlevňování, některé s tím začaly už letos. Po navýšení regulované ceny za distribuci plynu o více než 40 procent však nejspíš z těchto plánů sejde. U většiny tepláren na plyn se tak nyní očekává nárůst ceny tepla pro konečné zákazníky o zvýšené DPH, které v příštím roce vzroste o dvě procenta. U části naopak může nastat lehký pokles cen.

„Většina plynových tepláren by však v porovnání s cenou ze začátku letošní roku měla mít nižší cenu. Budou však i výjimky v případě tepláren, které měly cenu plynu dlouhodobě zafixovanou a fixace jim končí na konci letošního roku,“ upozornil Hájek. Podle něj lze navíc očekávat, že vzhledem k prudkým výkyvům na trhu s plynem budou i v příštím roce existovat výrazné rozdíly v pohybu cen tepla vyrobeného z plynu.

Do cen tepla se podle sdružení promítlo několik faktorů. Vedle zvýšení DPH jde především o navýšení regulovaných cen energií, zrušení státních dotací za 17 miliard korun nebo růst cen emisních povolenek. Vliv má také snížení spotřeby tepla z centrálních tepláren v Česku. Ta loni klesla meziročně o 12 procent. Celkem se spotřebovalo 74 petajoulů (PJ) tepla, což je nejméně za posledních šest let.

Některé společnosti už navýšení cen pro příští rok ohlásily. Například Pražská teplárenská zvýší ceny tepla pro domácnosti o šest procent, Tepelné hospodářství Hradec Králové o 27,3 procenta. Zdražení ohlásili také v Českých Budějovicích nebo v Jablonci nad Nisou.