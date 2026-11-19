Velký úlovek Trinity Bank. Tomáš Holub je novým členem dozorčí rady
Bývalý člen bankovní rady České národní banky Tomáš Holub míří do Trinity Bank. Valná hromada ho zvolila členem dozorčí rady, ve které nově zasedne také advokátka Petra Bilerová.
Trinity Bank posiluje dozorčí radu o bývalého centrálního bankéře Tomáše Holuba. Valná hromada ho zvolila novým členem orgánu banky, který vede její zakladatel Radomír Lapčík. Holub strávil v České národní bance téměř čtvrt století, v letech 2004 až 2018 vedl měnovou sekci a následně šest let působil jako člen bankovní rady.
V roce 2025 byl náměstkem ministra financí, kde měl na starosti mimo jiné finanční trhy, daně a cla, ICT a projektové řízení a podílel se také na koordinaci boje proti praní špinavých peněz. Od začátku roku 2026 působí jako expert think-tanku Centrum veřejných financí při Univerzitě Karlově.
„Po letech ve veřejných institucích mě láká i pohled z druhé strany. Trinity Bank je česká banka, která nemusí přebírat pohled zahraniční centrály, a to je pro ekonoma do jisté míry svoboda,“ uvedl Holub. „Banka staví na osobním přístupu ke klientům a na důvěře, ta se buduje roky. Rád přispěji k tomu, aby si ji Trinity Bank udržela i v době, kdy dál roste,“ dodal.
Zakladatel Trinity Bank a zlínský rodák Radomír Lapčík se stal členem Správní rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Navazuje tím na své dřívější působení na univerzitě i dlouhodobou podporu studentů a vzdělávání. Lapčík přinese do jednoho z klíčových orgánů UTB zkušenosti z bankovnictví, podnikání i akademické sféry.
Radomír Lapčík míří do Správní rady Univerzity Tomáše Bati
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Zakladatel Trinity Bank a zlínský rodák Radomír Lapčík se stal členem Správní rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Navazuje tím na své dřívější působení na univerzitě i dlouhodobou podporu studentů a vzdělávání. Lapčík přinese do jednoho z klíčových orgánů UTB zkušenosti z bankovnictví, podnikání i akademické sféry.
Dozorčí rada se rozšiřuje
Vedle Holuba valná hromada potvrdila také rozšíření dozorčí rady o advokátku Petru Bilerovou, která se specializuje na nemovitostní transakce a financování, uvedl web peníze.cz. Předsedou dozorčí rady zůstává Radomír Lapčík, dalšími členy jsou Ivan Šramko a Kateřina Löwe.
Trinity Bank vznikla v lednu 2019 přeměnou ze spořitelního družstva Moravský peněžní ústav, které Radomír Lapčík založil v roce 1996. Ke konci loňského roku měla přes 226 tisíc klientů a zaměřuje se hlavně na privátní a korporátní bankovnictví, včetně financování developerských projektů.
Poznámka redakce: Spolumajitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem serveru newstream.cz a magazínů Newstream Club a Realitní Club.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
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