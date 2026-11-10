Radomír Lapčík míří do Správní rady Univerzity Tomáše Bati
Zakladatel Trinity Bank a zlínský rodák Radomír Lapčík se stal členem Správní rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Navazuje tím na své dřívější působení na univerzitě i dlouhodobou podporu studentů a vzdělávání. Lapčík přinese do jednoho z klíčových orgánů UTB zkušenosti z bankovnictví, podnikání i akademické sféry.
Zakladatel Trinity Bank Radomír Lapčík byl jmenován členem Správní rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Jmenování navazuje na jeho dlouholeté vazby na univerzitu i samotný Zlín, kde v roce 1996 založil Moravský Peněžní Ústav, předchůdce dnešní Trinity Bank.
Lapčík má s UTB také vlastní akademickou zkušenost. V minulosti zde působil jako pedagog, vyučoval finanční matematiku a bankovnictví a byl členem Vědecké rady. Spolupracoval také s profesorkou Drahomírou Pavelkovou na podpoře talentovaných studentů a vytváření příležitostí, díky nimž mohli už během studia získávat praktické zkušenosti.
„Osobní přínos pana Radomíra Lapčíka vidím v jeho entuziasmu a chuti pomáhat studentům v rozšiřování jejich obzorů předáváním svých znalostí i praktických zkušeností i vytvářením podmínek pro možnost vyzkoušet si již v průběhu studia práci na konkrétních projektech v rámci stáží,“ uvedla Pavelková, ředitelka Ústavu financí a účetnictví na Fakultě managementu a ekonomiky.
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Lapčík dotáhl realitní obchod roku. Trinity získala karlínský Riverside
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Skupina kolem Trinity Bank finančníka Radomíra Lapčíka dokončila převzetí kancelářského komplexu Riverside Karlín od rakouské CA Immo. Banka to oznámila na LinkedInu a obchod označila za největší letošní realitní transakci v Česku. Podle dřívějších informací Newstreamu se jeho hodnota pohybovala kolem 300 milionů eur, tedy zhruba 7,3 miliardy korun.
Správní rada rozhoduje o směřování univerzity
Správní rada patří mezi klíčové orgány veřejné vysoké školy. Podílí se na dlouhodobém směřování univerzity, schvaluje její rozpočet a strategický záměr, projednává výroční zprávy a zabývá se také významnými ekonomickými a majetkovými otázkami. Lapčík do jejího fungování přináší zkušenosti z finančního sektoru, podnikání a akademického prostředí.
Na jeho osobní vazby k UTB navazuje také spolupráce univerzity s Trinity Bank. Banka se v roce 2022 stala generálním partnerem školy a partnerství nyní vstupuje do čtvrtého ročníku. Jeho cílem je propojovat akademické prostředí s finančním sektorem a podporovat univerzitu prostřednictvím Trinity Bank Talent Fund.
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Trinity Bank podporuje studenty a jejich projekty
Spolupráce banky a univerzity už přinesla konkrétní výsledky. V akademickém roce 2022/2023 získalo díky podpoře Trinity Bank ocenění 11 projektů napříč univerzitou. Mezi nimi byl i studentský film Daleko od stromu, který se následně dostal do oficiální soutěže mezinárodního filmového festivalu ve Vancouveru.
Dalším nástrojem spolupráce je grantová soutěž IGA-K-Trinity, která v roce 2026 podpořila odborné aktivity vybraných studentů a pedagogů. Mezi podpořené projekty patří také kniha Neboj se peněz!, vytvořená studenty UTB, která mladé generaci přibližuje základy finanční gramotnosti prostřednictvím praktických příkladů, příběhů, úkolů a výzev.
Jmenování Radomíra Lapčíka do Správní rady tak rozšiřuje jeho dlouhodobé působení ve Zlíně i spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati, kterou podporuje osobně i prostřednictvím Trinity Bank.
Poznámka redakce: Spolumajitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem serveru Newstream.cz a magazínů Newstream Club a Realitní Club.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
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V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
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