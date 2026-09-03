Věčně skeptičtí Češi? Tentokrát ne. Tuzemské firmy jsou nejoptimističtější v Evropě
Češi bývají spojováni spíš se skepsí, tuzemské firmy ale tentokrát vyčnívají opačným směrem. Podle mezinárodního průzkumu Moore Thrive Index jsou nejoptimističtější ze všech sledovaných evropských ekonomik. Za světovým průměrem sice stále mírně zaostávají, Německo, Francii nebo Británii však nechávají výrazně za sebou.
České firmy mají v Evropě překvapivě nejlepší náladu. V mezinárodním průzkumu Moore Thrive Index dosáhly skóre 32,6 bodu a předstihly všechny ostatní sledované evropské ekonomiky. Proti roku 2024 si navíc výrazně polepšily.
Průzkum poradenské sítě Moore Global oslovil 2425 vrcholných manažerů v 17 zemích světa. Sleduje, jak podniky hodnotí svůj vývoj za poslední rok a co čekají v roce následujícím. Zohledňuje výkonnost byznysu, tržby, náklady, situaci na trhu práce a investice.
Český výsledek je sice stále mírně pod globálním průměrem 35,1 bodu, v Evropě ale stačil na první místo.
Průměrná mzda v Česku se ve druhém čtvrtletí vyšplhala na 51 966 korun a lidé si díky nízké inflaci reálně polepšili o 4,3 procenta. Mzdová euforie se ale nekoná. Růst zaostal za očekáváním analytiků a statistici výrazně snížili dříve zveřejněná čísla za začátek roku. Pro ČNB je to argument, proč s úrokovými sazbami nespěchat vzhůru.
Průměrná mzda překonala 51 tisíc. Češi bohatnou, ale pomaleji, než se čekalo
Money
Průměrná mzda v Česku se ve druhém čtvrtletí vyšplhala na 51 966 korun a lidé si díky nízké inflaci reálně polepšili o 4,3 procenta. Mzdová euforie se ale nekoná. Růst zaostal za očekáváním analytiků a statistici výrazně snížili dříve zveřejněná čísla za začátek roku. Pro ČNB je to argument, proč s úrokovými sazbami nespěchat vzhůru.
Němci a Francouzi zůstali daleko za Čechy
Nizozemské firmy získaly 28,8 bodu, britské 26,2 bodu a italské 24,4 bodu. Německo skončilo na 20,3 bodu, Francie na 15,2 a Belgie dokonce jen na 12 bodech.
Evropa je tak ze všech sledovaných regionů světa nejopatrnější. Firmy na kontinentu dál řeší vysoké náklady a slabý hospodářský růst.
Za lepší náladou českých podniků stojí podle průzkumu především zotavení dodavatelských řetězců a vyšší provozní efektivita, které jim v posledním roce pomohly k lepším výsledkům. Více než polovina firem ale stále vidí významné riziko v napjatém trhu práce.
Optimističtější náladu podle partnera Moore Czech Republic Petra Kymličky potvrzují také data Českého statistického úřadu. Důvěra v českou ekonomiku se letos v létě držela nad hranicí 100 bodů. V červnu dosáhla 101 bodů a v červenci 101,1 bodu.
„Povzbudivá je hlavně skutečnost, že důvěra podnikatelů rostla v červenci ve všech sledovaných odvětvích, nejvíce ve stavebnictví a v obchodě,“ uvedl Kymlička.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Světovým optimistům kraluje Jižní Afrika
Evropské prvenství ale Česku na světovou špičku nestačí. Největší důvěru ve vlastní budoucnost mají firmy na Blízkém východě a v Africe.
Žebříčku vévodí Jihoafrická republika se 47,6 bodu. Následují Saúdská Arábie se 46,2 a Spojené arabské emiráty se 44,5 bodu. Nad světovým průměrem jsou také Indie, Spojené státy a Čína.
Žádná evropská země se přitom nedostala přes hranici 33 bodů. České společnosti za Jihoafrickou republikou zaostávají o 15 bodů.
Podle Kymličky jde o určitý paradox. Firmy v Saúdské Arábii či Spojených arabských emirátech působí v regionu poznamenaném trvalým geopolitickým napětím, přesto se na budoucnost dívají s větší důvěrou než podniky v západní Evropě.
„Ukazuje se, že náladu firem neurčuje geopolitické riziko, ale dynamika domácí ekonomiky. Blízký východ roste a investuje, zatímco západní Evropa řeší vysoké náklady a stagnaci,“ uzavřel Kymlička.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.