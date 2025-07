V Rusku havarovalo 50 let staré dopravní letadlo

Havárii dopravního letadla An-24 v Amurské oblasti na ruském Dálném východě podle předběžných informací nikdo nepřežil, píše státní agentura TASS. Na palubě stroje společnosti Angara bylo podle úřadů kolem pěti desítek lidí. Ruské tiskové agentury nejprve informovaly, že letoun zmizel z radarů a dispečeři s ním ztratili kontakt, a později uvedly, že se našly trosky stroje. Vyšetřovatelé havárie mluví o možné chybě posádky.

„Podle předběžných informací všichni zahynuli. Vrtulník se záchranáři nemůže přistát na místě havárie - jedná se o těžko dostupné místo, horský svah. Na místě hoří,“ řekl TASS zdroj z ruských záchranných složek. Stejná agentura později uvedla, že letoun po pádu vzplál a při průletu nad místem havárie nebyli vidět žádní přeživší.

„Letadlo An-24 letělo po trase Chabarovsk-Blagoveščensk-Tynda,“ citovala už dříve agentura Interfax zdroj ze záchranných služeb. Letadlo zmizelo z radaru po zahájení druhého přiblížení na letiště Tynda, píše TASS. Dispečeři se zároveň podle agentur nemohli s letounem spojit.

Vrak se později našel v horském svahu asi 16 kilometrů od města, vyplývá z informací TASS. Server Meduza upozornil na video, které se objevilo na telegramu Amur.Info a zachycuje podle něj místo neštěstí. Na záběrech z helikoptéry je vidět zalesněná plocha a doutnající trosky letadla.

Informace o počtu lidí v letounu se rozcházejí. Interfax napsal, že na palubě bylo 40 pasažérů a šest členů posádky. Podle gubernátora Amurské oblasti Vasilije Orlova bylo v letounu 43 pasažérů včetně pěti dětí a šest členů posádky. Podle agentury Interfax pracují také s možností selhání techniky.

Časté nehody

Rusko v posledních letech podniklo kroky k přechodu ze sovětských letadel na moderní stroje, ale stárnoucí letadla jsou stále hojně používána v odlehlých oblastech, kde dochází k častým nehodám, napsala agentura AFP.

Turbovrtulový letoun Antonov An-24 je letadlo sovětské konstrukce, které bylo poprvé uvedeno do provozu v roce 1959. Stroj, jenž se dnes zřítil, byl zřejmě téměř 50 let starý. Podle agentury Reuters ho vyrobili v roce 1976. TASS píše, že tento konkrétní stroj zažil v posledních letech čtyři letecké incidenty včetně různých poruch a nehody z roku 2018, kdy sjel z pojezdové dráhy a byl poškozen.

Sibiřské aerolinky Angara se k havárii zatím nevyjádřily. Angara byla jednou ze dvou sibiřských leteckých společností, které loni požádaly ruskou vládu o prodloužení životnosti letadel Antonov, z nichž mnohá jsou starší než 50 let, zatímco se ruští výrobci letadel snaží zaplnit mezeru, která vznikla po exodu zahraničních výrobců ze země, napsal dnes Reuters.

Ruský letecký průmysl považuje stroje An-24, kterým někteří přezdívají „létající traktory“, za spolehlivé a vhodné do drsných sibiřských podmínek, dodal Reuters. Někteří odborníci však tvrdí, že náklady na údržbu antonovů se zvýšily po uvalení západních sankcí na Rusko kvůli jeho válce proti Ukrajině. Řada letadel měla být v nadcházejících letech vyřazena z provozu, ale regionální letecké společnosti se je snaží udržet, neboť podle nich zatím neexistuje alternativa. Sériová výroba nového letadla Ladoga, které je stejné třídy jako An-24, by měla začít nejdříve v roce 2027, podotkl Reuters.

Vyšetřovatelé už vědí, co způsobilo tragický pád Boeingu v Indii Zprávy z firem U letadla společnosti Air India, při jehož nehodě na západě Indie minulý měsíc zahynulo 260 lidí, se krátce po vzletu téměř současně přepnuly přepínače přívodu paliva do motorů z polohy provoz do polohy vypnuto, takže motory přišly o palivo. Vyplývá to z předběžné zprávy o havárii letadla, kterou zveřejnil indický úřad pro vyšetřování leteckých nehod. ČTK Přečíst článek

Obrana podepsala smlouvu na nákup obrněnců za čtyři miliardy Money Ministerstvo obrany podepsalo smlouvu se švédskou firmou SAAB Dynamics AB na nákup 24 kolových obrněných vozidel MARS s integrovaným systémem protivzdušné obrany RBS 70 NG. Hodnota zakázky činí 4,2 miliardy korun bez DPH (1,86 miliardy švédských korun). Ministerstvo o tom v úterý informovalo na webu. ČTK Přečíst článek