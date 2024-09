Na Sokolovsku vznikne testovací polygon pro drony. Bude jediný v Evropě

Polygon pro testování bezpilotních leteckých systémů, který má vzniknout u Nového Sedla na Sokolovsku, bude svého druhu jediným v Evropě. Možnost testování samotných přístrojů, ale i jejich koordinace s dalšími druhy letecké dopravy, se zatím jinde neprovádí. Uvedl to při podpisu memoranda o společném postupu ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Na pozemcích Sokolovské uhelné, kde polygon vznikne, se pod něj podepsali i karlovarský hejtman Petr Kulhánek (za STAN), předseda Hospodářské komory (HKČR) Zdeněk Zajíček a předseda představenstva Sokolovské uhelné Jan Filip.

Unikátní prostor

„V České republice je celá řada výrobců bezpilotních leteckých prostředků, neboli dronů. Ale strádají tím, že nemají prostor, kde by to mohli testovat a rozvíjet svoje aktivity. A tohle je unikátní prostor, který by tak mohl sloužit a přilákat i pozornost výrobců z okolních států,“ uvedl Kupka.

Unikátní lokalita je to i podle ředitele Úřadu pro civilní letectví Davida Jágra. Jde o plochu, která je umístěna v neobydlené zóně dolového území, a tudíž nehrozí kontakt s obyvatelstvem. Plocha je navíc v dosahu karlovarského mezinárodního letiště a i vojenského újezdu Hradiště. Je tak možné na jediném místě zkoušet interakci hned tří druhů letecké dopravy, bezpilotní civilní, klasické letecké a armádní.

Předseda HK ČR Zajíček vyzdvihnul to, že jde o projekt společného postupu státní správy a privátního sektoru. Nositelem projektu testovacího polygonu bude Sokolovská uhelná, která na základě doporučení leteckých úřadů vybuduje infrastrukturu pro testování a bude polygon provozovat.

Ministr dopravy, ale i Hospodářská komora a Karlovarský kraj ale vidí ve vybudování polygonu pro drony i další dlouhodobý přínos pro region. Pokud zde najdou místo pro testování technologické firmy, je velká šance, že na sebe navážou nejen místní dodavatele, ale vytvoří i potřebu dalších pracovníků, studentů, později vzdělaných odborníků. Podle hejtmana Kulhánka jde přesně o projekt, který zapadá do plánů kraje na postupný odklon od těžby a zpracování uhlí k jiným průmyslovým oborům, zejména k těm, které s sebou přinášejí vyšší přidanou hodnotu, řekl dnes.

