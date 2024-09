V červnu otevřelo, v srpnu vítězilo. Tesco v Máji bodovalo v soutěži maloobchodních prodejen

Na konci června znovuotevřela prodejna Tesco na pražské Národní třídě v nově zrekonstruované budově Máj. Nový koncept prodejny, který klade důraz na udržitelnost, zaujal inspektory soutěže Visa Czech Top Shop. Ti jí udělili první místo v srpnovém klaní soutěže nejlepších maloobchodních prodejen. Také druhá a třetí příčka patřila prodejnám v Praze, konkrétně v OC Černý most a OC Palladium.

Znovuotevřená prodejna Tesco na Národní třídě je první v ČR s novým konceptem, který propojuje moderní design a ekologii. Design prodejny i nabízený sortiment byly vytvořené přímo na míru této konkrétní prodejně, jejímu umístění a zákazníkům, kteří zde nakupují. Kromě přírodních materiálů, jako jsou dřevo a kov, využívá úsporné LED osvětlení, ekologický systém chlazení s CO2 a elektrické pece.

Důraz na udržitelnost najdeme nejenom v použitých materiálech a technologiích – obchod daruje potravinové přebytky Potravinové bance pro Prahu a Středočeský kraj, čímž se zapojuje do boje proti plýtvání potravinami. Nechybí ani samoobslužné pokladny či interaktivní cenovky, které zjednodušují nákupní proces. Inspektoři Visa Czech Top Shop také ocenili velice dobře zvládnutou navigaci prodejnou a přehledné vystavení zboží.

Druhá příčka patří prodejně Pet Center v OC Černý Most.

Pet Center v OC Černý most místoprodeje.cz, užito se svolením

Nově otevřená prodejna Pet Center nabízí komplexní sortiment potřeb pro domácí mazlíčky, od krmiva po hračky a doplňky. Tento moderní obchod se pyšní nejen širokou nabídkou, ale také unikátním designem zaměřeným na pohodlí zákazníků i jejich mazlíčků. Prodejna zahrnuje poradenské služby ohledně výživy a péče, a klade důraz na udržitelné produkty. Inspektoři v této prodejně ocenili její moderní vzhled a přehledné vystavení.

Třetí místo obsadila prodejna Celio v OC Palladium v Praze.

Prodejna Celio v OC Palladium místoprodeje.cz, užito se svolením

Prodejna Celio v pražském OC Palladium přináší stylovou francouzskou módu pro muže, zaměřenou na aktuální trendy a elegantní design. Nabízí široký výběr oblečení od casual po formální styl, včetně doplňků a obuvi. Prodejna se soustředí na vysokou kvalitu, pohodlí a zákaznický servis, který zahrnuje poradenství při výběru outfitu. Inspektoři v tomto případě ocenili moderní uspořádání prostoru, atraktivní vizuální merchandising a skvělou venkovní visibilitu obchodu.

