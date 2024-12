Útok na vánočních trzích v Magdeburku si vyžádal mrtvé a desítky zraněných

Nejméně dva lidé v pátek večer podle úřadů zahynuli a šest až sedm desítek dalších utrpělo zranění při útoku na vánoční trh v Magdeburku v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko.

Muž ze Saúdské Arábie tam najel autem do davu a policie ho hned po činu zadržela. Podle zemského premiéra Reinera Haseloffa pochází 50letý řidič ze Saúdské Arábie, je to lékař a v Německu žil od roku 2006. Německý kancléř Olaf Scholz, prezident Frank-Walter Steinmeier a řada dalších politiků vyjádřila nad činem zděšení a solidaritu s oběťmi. Česká diplomacie situaci sleduje, informaci o českých obětech zatím nemá. Česká policie nemění bezpečnostní opatření nastavená už na začátku adventu.

Počty mrtvých se zvýší

Premiér Haseloff informoval, že zahynuli jeden dospělý a jedno malé dítě. Zemský ministerský předseda přitom nevyloučil, že se počet mrtvých vzhledem k počtu zraněných ještě zvýší. Situace na místě byla krátce po činu značně nepřehledná, vypukla panika. Informace o počtu mrtvých a zraněných se rozcházely. Bulvární deník Bild s odkazem na své bezpečnostní zdroje tvrdil, že mrtvých je dokonce 11. Magdeburská radnice informovala o 15 těžce zraněných.

Úřady zatím neupřesnily povahu útoku. Podle agentury DPA je pozadí události nejasné, proto nelze uvést, zda šlo o teroristický čin. Haseloff řekl, že útočník jednal zřejmě sám. Úřadům nebyl podle zdrojů agentury DPA známý jako islamista. Působil ve městě Bernburg jižně od Magdeburku, kde nyní policie zasahuje.

Útočník ujel několik stovek metrů

Z videí zveřejněných na sociálních sítích je patrné, že po najetí do davu zůstala řada sražených ležet. Na místě vypukla panika a lidé z náměstí utíkali. Podle videa řidič vysokou rychlostí najel do davu osobním autem a zaplněným náměstím projel asi 400 metrů. Mluvčí města označil výjevy z místa incidentu za strašné. „Je to hrozivé,“ řekl Reif. Svědci situaci přirovnali k válečným scénám.

„Zprávy z Magdeburku dávají tušit něco strašlivého. V myšlenkách jsem s oběťmi a jejich blízkými,“ uvedl na síti X kancléř Scholz. Solidaritu vyjádřil také obyvatelům Magdeburku a poděkoval zasahujícím záchranářům. Obdobně se vyjádřil předseda opoziční Křesťanskodemokratické unie (CDU) a kandidát na kancléře v nadcházejících předčasných volbách Friedrich Merz i řada dalších vládních či opozičních politiků. Ministryně vnitra Nancy Faeserová slíbila, že bezpečnostní složky událost objasní. Německá média už upozorňují, že dnešní čin by se mohl stát tématem předvolební kampaně. Scholz a Faeserová v sobotu do Magdeburku přijedou.

Český premiér Petr Fiala magdeburskou tragédii odsoudil jako brutální teroristický útok. Český ministr zahraničí Jan Lipavský uvedl, že je otřesený a čeká na další zprávy o vyšetřování. Mluvčí českého ministerstva zahraničí Mariana Wernerová řekla, že zatím není jasné, zda mezi mrtvými a zraněnými nejsou čeští občané. Identitu obětí podle ní zveřejní německá policie v sobotu. „Situaci v Magdeburku sledujeme, náš generální konzulát v Drážďanech je v kontaktu s policií, která další informace uvolní zítra (v sobotu) dle vyšetřování, a to včetně identity obětí a zraněných,“ dodala Wernerová.

Česku riziko nehrozí

Podle českého ministra vnitra Víta Rakušana v Česku bezprostřední riziko nehrozí. Česká policie na síti X uvedla, že nemění bezpečnostní opatření nastavená už na začátku adventu.

Útok v Magdeburku se odehrál jen den poté, co si Německo připomnělo osmé výročí teroristického útoku na vánoční trhy na berlínském náměstí Breitscheidplatz. Odmítnutý žadatel o azyl z Tunisu tehdy najel kamionem do davu a zabil 11 lidí včetně Češky Nadi Čižmárové, která se stala první českou obětí teroristického útoku v Evropě. Dalším mrtvým byl polský řidič kamionu, které útočník zastřelil. Třináctou obětí se stal muž, který samotný útok přežil, při pomáhání přeživším ale utrpěl vážné poranění mozku. Zemřel v roce 2021. Atentátníka několik dní po útoku zastřelili policisté v Itálii.