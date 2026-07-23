UniCredit vydělala v Česku a na Slovensku přes šest miliard. Zisk jí dál roste
UniCredit Bank v Česku a na Slovensku zvýšila v prvním pololetí čistý zisk o 8,8 procenta na 261 milionů eur, tedy zhruba 6,3 miliardy korun. Bance rostly vklady i úvěry a čisté úrokové výnosy se dostaly na 8,2 miliardy korun. Jde o jedny z prvních pololetních výsledků velké banky na tuzemském trhu.
Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala v prvním pololetí letošního roku čistý zisk 261 milionů eur, v přepočtu zhruba 6,3 miliardy korun, což je meziroční nárůst o 8,8 procenta. Vyplývá to z informací, které dnes zveřejnila mateřská společnost banky. Ostatní velké banky pololetní výsledky zatím nezveřejnily.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Objem vkladů UniCredit Bank stoupl v prvních šesti měsících meziročně o devět procent na 677 miliard korun. Objem poskytnutých úvěrů se zvýšil o 5,9 procenta na 655 miliard korun, vyplývá z oznámení.
Hodnocení bankovních poboček ve druhém čtvrtletí 2026 napříč Českou republikou ukázalo, že moderní klientská zkušenost již dávno nestojí pouze na kvalitních finančních produktech. O výsledném dojmu stále více rozhoduje prostředí pobočky, úroveň poradenství, využití technologií, dostupnost služeb i schopnost budovat dlouhodobé vztahy s klienty a místní komunitou. Nejlépe si v hodnocení vedly pobočky Raiffeisenbank ve Zlíně, UniCredit Bank na pražské Brumlovce a mBank v Opavě.
Tady se klienti cítí nejlépe. Žebříčku bankovních poboček kraluje Zlín
Zprávy z firem
Hodnocení bankovních poboček ve druhém čtvrtletí 2026 napříč Českou republikou ukázalo, že moderní klientská zkušenost již dávno nestojí pouze na kvalitních finančních produktech. O výsledném dojmu stále více rozhoduje prostředí pobočky, úroveň poradenství, využití technologií, dostupnost služeb i schopnost budovat dlouhodobé vztahy s klienty a místní komunitou. Nejlépe si v hodnocení vedly pobočky Raiffeisenbank ve Zlíně, UniCredit Bank na pražské Brumlovce a mBank v Opavě.
Čisté výnosy z poplatků a provizí banky stagnovaly v prvním pololetí na úrovni 3,9 miliardy korun, čisté úrokové výnosy vzrostly o tři procenta na 8,2 miliardy korun. Čistý provozní zisk banky vzrostl o sedm procent na osm miliard korun.
UniCredit Bank zahájila činnost na českém trhu v listopadu 2007. Vznikla integrací HVB Bank a Živnostenské banky. UniCredit Bank má v Česku a na Slovensku téměř 900 tisíc klientů.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.