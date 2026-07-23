Tady se klienti cítí nejlépe. Žebříčku bankovních poboček kraluje Zlín
Hodnocení bankovních poboček ve druhém čtvrtletí 2026 napříč Českou republikou ukázalo, že moderní klientská zkušenost již dávno nestojí pouze na kvalitních finančních produktech. O výsledném dojmu stále více rozhoduje prostředí pobočky, úroveň poradenství, využití technologií, dostupnost služeb i schopnost budovat dlouhodobé vztahy s klienty a místní komunitou. Nejlépe si v hodnocení vedly pobočky Raiffeisenbank ve Zlíně, UniCredit Bank na pražské Brumlovce a mBank v Opavě.
Moderní bankovní pobočka už dávno není jen místem, kam si lidé chodí vyřídit účet, hypotéku nebo investici. O celkovém dojmu dnes rozhoduje také design prostoru, rychlost obsluhy, dostupnost digitálních služeb a schopnost zaměstnanců vybudovat si s klienty dlouhodobý vztah.
Zlínská Raiffeisenbank zvítězila díky atmosféře
První místo obsadila pobočka Raiffeisenbank na náměstí Míru ve Zlíně, která zaujala především celkovou úrovní klientského zážitku. Významnou roli sehrála její strategická poloha v samotném centru města, vysoká viditelnost pobočky i kvalitně zpracovaný exteriér s dobře využitými výlohami pro marketingovou komunikaci.
V příštích letech přestane compliance fungovat jako samostatná kontrolní vrstva a začlení se do každodenního provozu banky. Půjde o systém, v němž umělá inteligence sleduje rutinní činnosti a lidé posuzují pouze skutečně nejednoznačné případy, píše v komentáři pro newstream.cz Jiří Voldán ze společnosti Avenga.
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V příštích letech přestane compliance fungovat jako samostatná kontrolní vrstva a začlení se do každodenního provozu banky. Půjde o systém, v němž umělá inteligence sleduje rutinní činnosti a lidé posuzují pouze skutečně nejednoznačné případy, píše v komentáři pro newstream.cz Jiří Voldán ze společnosti Avenga.
Interiér pobočky působí otevřeně, vzdušně a velmi přívětivě. Kombinace přírodních materiálů, výrazných prvků korporátní identity a množství zeleně vytváří prostředí, ve kterém se klienti cítí komfortně a neformálně.
Pozitivně byla hodnocena také intuitivní orientace v prostoru, profesionální přístup zaměstnanců, kvalitní asistence při využívání mobilního bankovnictví i vysoká úroveň finančního poradenství.
Zlínská pobočka se zároveň výrazně odlišuje důrazem na lidský přístup a aktivní zapojení do komunitního života regionu. Pravidelně se věnuje projektům finanční gramotnosti pro žáky základních a středních škol, podporuje vzdělávání v oblasti finanční bezpečnosti a zapojuje se do dobrovolnických aktivit.
Klienti oceňují příjemnou atmosféru, občerstvení, dostupnou Wi-Fi i vstřícnost vůči rodinám s dětmi a domácím mazlíčkům. Stabilní tým s minimální fluktuací navíc vytváří předpoklady pro dlouhodobé budování důvěry a kvalitních vztahů s klienty.
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UniCredit bodovala technologiemi a soukromím
Druhé místo získala pobočka UniCredit Bank v administrativním centru Filadelfie na pražské Brumlovce. Zaujala především reprezentativním vzhledem a vysokou úrovní technologického zázemí.
Již při vstupu je klientům věnována okamžitá pozornost a orientaci usnadňuje moderní vyvolávací systém. Celý prostor je navržen v souladu s aktuální vizuální identitou banky a kombinuje moderní design, přírodní prvky, kvalitní osvětlení a dostatečnou kapacitu míst k sezení.
Významnou předností pobočky je nadstandardní využití digitálních komunikačních nástrojů. Informační LCD obrazovky přehledně prezentují aktuální nabídku produktů a investičních řešení, aniž by prostor působil přehlceně.
Klientský komfort zvyšují také samostatné jednací místnosti poskytující vysokou míru soukromí při řešení citlivých finančních témat, včetně investic a hypoték. K dispozici je rovněž dětský koutek a možnost parkování v podzemních garážích, což představuje významný benefit zejména v metropolitním prostředí.
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mBank bere bronz
Třetí místo obsadila nová pobočka mBank v obchodním centru Breda & Weinstein v Opavě. Přestože jde o menší pobočku, dokázala zaujmout moderním pojetím, osobním přístupem a atraktivním využitím digitálních marketingových prvků. Již při příchodu klienta vítá poradce, který zajišťuje plynulou orientaci a individuální přístup.
Interiér pobočky odpovídá moderním standardům značky mBank a působí čistě, svěže a funkčně. Pozornost přitahuje především originální prezentace produktů, včetně platebních doplňků, a digitální obrazovky s aktuální nabídkou.
Klienti mají k dispozici samostatnou místnost pro individuální jednání, která zajišťuje potřebnou míru soukromí při řešení složitějších finančních potřeb. Pozitivně byla hodnocena také dostupnost služeb během víkendů, bezbariérový přístup a přátelská atmosféra založená na osobním vztahu ke klientům.
Vítěz vzejde z celonárodního finále
Všechny tři oceněné pobočky postupují do celonárodního finále soutěže, kde se utkají s vítězi ostatních kol o titul nejlepší bankovní pobočky v České republice.
Absolutní vítěz bude slavnostně vyhlášen během setkání Visa Awards, které se uskuteční v průběhu prvního čtvrtletí roku 2027.
Postup do finále potvrzuje, že úspěšné bankovní pobočky dnes kombinují profesionální finanční služby s kvalitním prostředím, moderními technologiemi a lidským přístupem. Zatímco Raiffeisenbank ve Zlíně zvítězila díky komplexní klientské zkušenosti a silnému komunitnímu rozměru, UniCredit Bank vynikla prémiovým konceptem a technologickou vyspělostí. mBank v Opavě pak ukazuje, že i menší moderní pobočka může nabídnout velmi kvalitní klientský servis a vytvořit prostředí, které podporuje důvěru a dlouhodobé vztahy se zákazníky.
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Zprávy z firem
Brněnský Vilgain, pražské Krásy Orientu a českobudějovický Place Store ukazují tři rozdílné cesty k modernímu retailu. Červnové kolo soutěže Visa Czech Top Shop ocenilo propojení zdravého životního stylu s e-shopem, autentickou atmosféru i podporu českých designérů.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.