Tržiště s ojetinami Carvago se po dvou letech blíží ziskovosti. A míří na Balkán

Tuzemské on-line tržiště s ojetými auty Carvago loni zvýšilo tržby o 161 procent na 1,49 miliardy korun. Počet jeho zákazníků stoupl pětinásobně na 7931. Růst v druhé polovině roku zpomalila inflace a rostoucí nejistota na trhu, uvedl zakladatel start-upu Jakub Šulta a odhalil další plány expanze na západní trhy i Balkán.

Reklama

„Loňský rok byl turbulentní, zejména pro segment e-commerce. V březnu to vypadalo, že s jistotou překonáme v tržbách dvě miliardy a budeme mířit na tři,” uvedl zakladatel start-upu Jakub Šulta. Podle něj je firma po dvou letech na trhu velice blízko ziskovosti.

„V prvním kalendářním roce jsme zapisovali ztrátu kolem 800 tisíc eur měsíčně, v loňském roce už to bylo jen 250 tisíc eur a leden tohoto roku jsme poprvé zakončili s pozitivní ebitdou,” vysvětluje Šulta, proč očekává, že Carvago zakončí rok 2023 poprvé v zisku.

V roce 2023 plánuje Carvago pokračovat v expanzi na nové trhy i v akvizicích v automobilovém segmentu. „V první polovině roku plánujeme zahájit prodej vozů pro zákazníky z Belgie a Francie a také míříme na Balkán, kde jsme před uzavřením smlouvy se strategickým partnerem, který nám pomůže se startem v těchto specifických zemích bývalé Jugoslávie a jihovýchodní Evropy,” dodal Šulta. „Do konce tohoto roku chceme být na 10 či více evropských trzích,” upřesnil dále.

Ojetiny zdražují rychleji než inflace. V průměru stojí 289 tisíc Money Průměrná cena ojetých aut na českém trhu v prvním pololetí vzrostla o 18 procent na 289 tisíc korun. Důvodem byla rostoucí poptávka kvůli nedostatku nových a zánovních aut. Průměrné stáří prodávaných vozů mírně vzrostlo z 9,1 roku na 9,5 roku. Vyplývá to z údajů společnosti Cebia. ČTK Přečíst článek

Reklama

Ceny ojetin dál porostou

V polovině minulého roku data z evropských trhů naznačovala, že dva roky trvající trend zdražování ojetin by mohl skončit, ale se začátkem druhé poloviny ale začaly ceny opět stoupat. „Ceny ojetin rostou téměř kontinuálně od roku 2020. Poptávka po kvalitních zánovních vozech neustává a podle posledních zpráv od výrobců budou problémy ve výrobě i v tomto roce. Od konce roku 2021 navíc automobilky výrazně zdražily nová auta, a to se letos a v letech následujících opět negativně promítne do cen. I v roce 2023 tak bude realitou, že zákazník na začátku roku koupí zánovní ojetinu a po roce užívání ji bude schopen prodat za stejnou nebo vyšší cenu,” dodal Šulta.

Šéfka AAA Auto Karolína Topolová: Cena ojetin vzrostla o patnáct procent. A zdražují dál Leaders Některá ojetá auta jsou už dražší než ta nová. Trend začal před dvěma lety, a nic nenasvědčuje tomu, že by měl skončit. Nová auta se nevyrábějí, ať už kvůli nedostatku čipů či jiných komponent. A ojetiny dál zdražují. Situace se jen tak nezmění. Poptávka po ojetých autech výrazně převyšuje nabídku. „Lidé prostě potřebují být mobilní,“ říká šéfka největšího prodejce ojetých aut ve střední Evropě Karolína Topolová. Dalibor Martínek Přečíst článek

Zatímco na českém trhu byla mezi ojetinami nejprodávanější Škoda Octavia combi s úsporným dieselovým motorem 2.0 TDI o výkonu 110 kW vyrobeným v roce 2018, mezi zákazníky Carvago byl nejpopulárnější Volkswagen Golf 1.5 TSI vyrobený v roce 2019.

Největší evropské online tržiště Carvago patřící do holdingu EAG. Je největším evropským on-line tržištěm s více než 700 tisíci ojetými vozy v nabídce. Carvago.com se zaměřuje na on-line služby prodeje a výkupu ojetých vozidel do stáří 12 let a nájezdem do 180 tisíc kilometrů s využitím umělé inteligence. Od svého startu Carvago do vývoje a provozu investovalo přes 20 milionů eur, tedy téměř půl miliardy korun.

Volkswagen včetně Škody a spol. mají velký problém: příliš levné tesly Zprávy z firem Elon Musk sklízí plody své cílené práce z posledních deseti let. Automobilka Tesla se definitivně přehoupla z fáze nejistého start-upu do pozice dominantního dodavatele luxusních elektromobilů. Po sérii rekordních výsledků začíná diktovat podmínky na trhu celé mobility. A zejména pro německé vozy včetně Škody Auto to začíná být velký problém, míní Stanislav Šulc Přečíst článek