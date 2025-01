Tradiční fabrika zavírá. Pražská gumárna Mitas se stovky nedožije

Pražský závod výrobce pneumatik Mitas, který do letošního června po více než 90 letech ukončí výrobu, je dlouhodobě neefektivní a spoléhá se na zastaralé postupy. V tiskové zprávě zveřejněné na svých webových stránkách to uvedla japonská společnost The Yokohama Rubber Company, která je majitelem. Uzavření továrny by se podle Yokohamy mělo dotknout zhruba 270 pracovníků.

Pražský závod provozovaný dceřinou společností Yokohama TWS Czech Republic se specializuje na výrobu a prodej křížových pneumatik pro terénní vozidla, včetně pneumatik pro zemědělské stroje. Je jedním z více než 30 výrobních závodů v celosvětové síti skupiny YRC. Výroba pneumatik, které se v současné době v tomto závodě vyrábějí, bude podle majitele převedena do jiných závodů skupiny YRC.

Yokohama v současnosti zavádí opatření, která by měla řešit aktuální výzvy spojené s výrobou pneumatik. Požadavky spotřebitelů se totiž podle ní mění a je tak třeba zvýšit efektivitu výroby a služeb tak, aby společnost zůstala konkurenceschopná na trhu. Pomoci by tomu mělo kromě investic do inovací a digitalizace také přizpůsobení výroby.

"Společnost Yokohama TWS bude v rámci příprav na uzavření závodu jednat se svými partnerskými společnostmi, dodavateli a dalšími příslušnými stranami. Společnost rovněž poskytne nezbytnou podporu 270 zaměstnancům, kterých se uzavření závodu týká," uvedla mateřská společnost.

Mitas má mimo Prahu nyní výrobní závody ve Zlíně a Otrokovicích, výrobu ve Zlíně ale podnik už výrazně omezil v předchozích letech. V současné době se tam vyrábějí pryžové směsi, konfekční membrány a v malé míře letecké pláště. V Česku tak od poloviny roku zůstane pouze jediný závod bývalého gumárenského giganta Mitas, a to v Otrokovicích, kde stále pracuje zhruba 700 lidí, uvedl server Novinky.cz.

Historie firmy Mitas sahá do roku 1933, kdy společnost vyráběla pneumatiky pod názvem Pneu Michelin. Byla dceřinou firmou světoznámé francouzské gumárny Michelin. V továrně v pražských Strašnicích firma za první republiky vyráběla pneumatiky pro automobily, motocykly nebo pláště pro jízdní kola. Po druhé světové válce byla firma znárodněna a následně působila pod názvem Mitas. Tento název vznikl kombinací slov Michelin a Veritas, přičemž Veritas byl název výrobce gumových obručí z Hrádku nad Nisou, který byl rovněž součástí skupiny Michelin.

V dobách komunismu se Mitas zaměřil na produkci pneumatik pro zemědělské stroje, těžké nákladní vozy a stavební techniku. Tento specializovaný sortiment si Mitas udržel i po roce 1989, kdy se jeho vlastníkem stala společnost Barum Holding, z níž se postupně vyvinula skupina ČGS Holding.

V roce 2016 byl Mitas součástí transakce, při níž ČGS Holding koupila švédská skupina Trelleborg. Následně tuto divizi na výrobu pneumatik Švédové prodali japonské firmě The Yokohama Rubber Company.