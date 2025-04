Roboti nahrazují svářeče. Co teď s lidmi?

V dnešní době, kdy na trhu práce chybí kvalifikovaní svářeči, zákazníci tlačí na termíny a cenu s požadavkem na konzistentní kvalitu, se stále více firem obrací k automatizaci své výroby. Jedním z nejrychleji rostoucích segmentů je robotické svařování, které už dávno není doménou jen velkých korporací a automotive gigantů.

Díky pokroku v oblasti kolaborativní robotiky a dostupnosti řešení na klíč se z robotického svařování stává realita i pro malé a střední společnosti. Robotické svařování přináší kvalitu a technickou preciznost. Jeho hlavní předností je však naprostá konzistence – každý svár je stejně provedený, bez vlivu únavy, stresu nebo kolísající výkonnosti svářeče.

Ve výrobním procesu to znamená nejen vyšší stabilitu, ale i méně zmetků a reklamací. Ekonomicky se jedná o řešení s velmi zajímavou návratností – robot totiž zvládá svařovat rychleji než člověk a navíc bez přestávek, což výrazně zkracuje výrobní časy. Jeho nasazení také řeší dlouhodobý problém nedostatku kvalifikovaných svářečů a umožňuje firmám přesunout stávající pracovníky na kvalifikovanější a méně fyzicky náročné pozice, například do konstrukce, programování nebo kontroly kvality. Moderní řešení založená na kolaborativních robotech jsou překvapivě flexibilní. Snadno se přizpůsobí různým produktům i malým sériím a nezaberou mnoho místa ani nevyžadují zásadní změny ve výrobě.

Významnou roli hraje i bezpečnost a zdravotní hledisko. Pokud robot převezme svařovací proces, znamená to, že lidé už nemusí pracovat v prostředí s plynnými zplodinami, intenzivním teplem nebo ostrým zářením. Eliminace těchto rizik výrazně zlepšuje pracovní podmínky a snižuje nemocnost. Lidé se navíc mohou věnovat činnostem s vyšší přidanou hodnotou – například dohledové kontrole, přípravě zakázek nebo samotnému nastavování robotických pracovišť či vývoji.

To vše by možná ještě nedávno znělo jako výsada firem s milionovými investicemi do automatizace. Dnes je ale situace jiná. Na trhu jsou dostupná řešení, která jsou cenově i technicky vhodná i pro menší a střední společnosti – bez složité integrace, bez potřeby samostatného automatizačního týmu. Vstupní bariéry padly. Technologie se zjednodušily, uživatelské rozhraní je intuitivní a nasazení robota může být otázkou týdnů, nikoli měsíců.

Chcete vidět, jak to vypadá v praxi? Přijďte si robotické svařování sami vyzkoušet. Zveme vás na workshop „Svařování s kolaborativním robotem“, který proběhne v kompetenčním a inovačním centru INTEMAC. Uvidíte živou ukázku, sami si nastavíte robota a vyzkoušíte svár – klidně i na vašem vlastním výrobku. Navíc budete mít možnost konzultovat konkrétní řešení pro vaši výrobu s odborníky.