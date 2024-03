Opravuje kabelky za milion, i ty za pár tisíc. Práci ševce z Prahy znají i za hranicemi

Švec v Panské ulici umí vrátit lesk luxusním kabelkám i botám. U tašky, kterou pořídíte v řádech desítek tisíc korun, se to vyplatí.

Při procházce Panskou ulicí v Praze 1 si nejde nevšimnout dvou míst. Jedním z jich je museum slavného českého malíře Alfonse Muchy, to druhé upoutá pozornost všech, kteří mají rádi boty a kabelky. Ve výloze jednoho z tamních obchodů, téměř naproti zmiňovanému muzeu, totiž visí nepřeberné množství kožených doplňků.

Na skutečný ráj milovníků obuvi a také luxusních kabelek ale narazíte až uvnitř. Naproti vchodu stojí stylové kožené kozačky. Vozí je ze Španělska a přizpůsobí je tu každému na míru. Prodávají tady i kožené pásky, hromady obyčejných i neobyčejných barevných tkaniček, lžíce na boty nebo i cedrové napínáky na boty. Vůně kůže je tu cítit na každém kroku.

Ještě zajímavější pohled se ale naskytne každému, kdo vnikne do zádních prostor obchodu. Visí tu ty nejluxusnější a také nejdražší kabelky věhlasných značek jako je Louis Vuitton, Hermès nebo Prada. Ty tu ale neprodávají, nýbrž jim zde vrací zašlý lesk. „Nejdražší kabelku, kterou jsme opravovali, byla od Hermès asi za milion korun,“ vysvětluje zdejší vedoucí a majitel v jedné osobě Tomáš Valta.

Obuvnickému řemeslu se věnuje od svých 18 let, tedy bezmála 30 let. Konkrétně v Panské ulici funguje od roku 2018. „Poptávka po našem řemeslu byla vždy, i když v některých letech pravda slabší,“ vypráví Valta. I proto se rozhodl přeorientovat na renovace a opravy luxusních značek. O jeho služby je evidentně zájem. Jen během povídání sem hned tři ženy přinesly svoje „vuittonky“.

Cena za „vyčištění“ kabelek, jejichž cena se pohybuje i kolem 100 tisíc korun, není nijak vysoká. Zpravidla jde o částku do dvou tisíc. „Některé opravy jsou finančně náročnější. Například když přijde zákaznice, že se jí rozbil zámek nebo spona. I tohle umíme řešit. Jen je to časově i finančně náročnější,“ dodává Valta. Jeho tým čítá 10 lidí, každý z jeho zaměstnanců se specializuje na něco jiného.

Vedle oprav haute couture kabelek zde řeší i luxusní boty. „Nejčastěji jsou to tenisky. A bude to znít trochu zvláštně, ale hodně sem chodí ženy s pantoflemi od Prady,“ říká Valta a ukazuje jedny modré, které po zásahu vypadají opravdu jako nové.

Chodí sem ale i lidé s „běžnými botami“, třeba za tři tisíce. A stojí každá bota či kabelka za opravu? „Naceníme, kolik bude případná oprava stát a rozhodnutí, zda bude zákazník chtít do svých bot, batohu či tašky investovat, už necháme na něm,“ říká Valta. Ne vždy to ale stojí za to, přiznává. Mnohdy se totiž cena opravy může vyšplhat mnohonásobně výš, než kolik věc stála. Což samozřejmě například u luxsuních kabelek neplatí, upozorňuje. Ty si cenu drží i po dvaceti letech a jsou také vnímány jako alternativní investiční artikl.

Stejně živý jako je jeho servis, jsou i jeho sociální sítě. Konkrétně Instagram. I odsud chodí poptávky a Valta jich prý každý večer řeší desítky. Zboží na opravu, mimochodem v Panské dělají i klíče nebo čistí oblečení, posílají i mimopražští. Nejčastěji z Brna a ze Slovenska. Objednávky Valta dostává ale i z Německa. A tak uvažuje, že si tam zřídí franšízu.

