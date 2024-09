Strnadova CNC chce minoritní podíl v podniku Revelyst, nabízí 150 milionů dolarů

Zbrojovka Czechoslovak Group (CSG) českého podnikatele Michala Strnada nabídla americké společnosti Vista Outdoor, že by kromě divize sportovního vybavení a zbraní Kinetic Group za 2,15 miliardy dolarů (48,74 miliardy korun) koupila za 150 milionů dolarů 7,5 procenta podniku Revelyst, jak se má Vista po odprodeji Kinetic Group nově jmenovat. Navrhovaná transakce by celý podnik Revelyst ohodnotila na dvě miliardy dolarů (45,3 miliardy korun), uvedla Vista.

Několikrát odložená mimořádná valná hromada akcionářů je v tuto chvíli naplánovaná na 27. září v devět hodin místního času, tedy 16 hodin středoevropského letního času. Konat se má on-line.

CSG reagovala na poslední konkurenční návrh investiční skupiny MNC Capital. Ta minulý týden nabídla, že by za celou Kinetic Group dala 43 dolarů za akcii. To odpovídá částce 1,9 miliardy dolarů za Kinetic Group a zhruba 1,2 miliardy dolarů za Revelyst. Za akvizici celé společnosti by tak MNC Capital dala přibližně 3,1 miliardy dolarů. Poslední nabídka CSG ale celou Vistu ohodnocuje na 4,1 miliardy dolarů.

„Revidovaný návrh MNC výrazně podhodnocuje společnosti Kinetic Group a Revelyst ve srovnání s revidovanou transakcí CSG,“ konstatovalo představenstvo Vista Outdoor. Zároveň MNC vyzvalo k předložení lepší nabídky.

Vista se na prodeji divize firmě CSG dohodla už loni v říjnu, kupní cena byla tehdy stanovena na 1,91 miliardy dolarů. O převzetí aktivit společnosti Vista Outdoor nicméně projevily kromě CSG zájem také další podniky, zejména MNC Capital. Firmy CSG a Vista se proto opakovaně dohodly na zvýšení výsledné ceny transakce v reakci na vyšší konkurenční nabídky MNC Capital.

Kritika od kandidáta na viceprezidenta

Proti prodeji části Visty Strnadově CSG se letos zvedl odpor v americkém Kongresu. Mezi čelné kritiky prodeje patřil senátor a nynější republikánský kandidát na viceprezidenta J.D. Vance, který transakci označil za bezpečnostní riziko.

Prodej na jaře posuzoval vládní výbor pro zahraniční investice v USA, označovaný zkratkou CFIUS. Ten mohl celou transakci zablokovat, nakonec ji ale na konci června schválil. Mimořádná valná hromada se měla potom uskutečnit 2. července. Firma ji nejprve přesunula na 23. července a následně na 30. července.

CSG je globálně působící holding. Hlavní výrobní podniky má v Česku, na Slovensku, ve Španělsku, v Itálii, Indii, Británii a v USA. Zaměřuje se na strojírenství, automobilový, železniční, letecký a obranný průmysl. V podnicích holdingu CSG a propojených firmách pracuje více než 10 tisíc lidí.