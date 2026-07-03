Tykač a Strnad krouží kolem Pirelli. Chtějí část čínského podílu
Čeští miliardáři Michal Strnad a Pavel Tykač mají podle italského listu Corriere della Sera zájem o část podílu, který v Pirelli drží čínský Sinochem. Ve hře má být deset až 20 procent výrobce pneumatik, jehož hodnota na burze dosahuje zhruba 7,5 miliardy eur.
Pirelli se může stát další velkou evropskou firmou s českou stopou. Michal Strnad a Pavel Tykač podle italského tisku jednají o odkupu části podílu od čínského Sinochemu, který je největším akcionářem slavného výrobce pneumatik. Informoval o tom italský deník Corriere della Sera s odvoláním na informované zdroje.
Ve hře je až pětina Pirelli
Investoři podle zdrojů projevili zájem společně odkoupit deset až 20 procent základního kapitálu. Při současných burzovních kurzech činí tržní ohodnocení společnosti Pirelli 7,5 miliardy eur, tedy zhruba 181 miliard korun.
Jednání jsou zatím v rané fázi a klíčovou překážkou jsou rozdílné názory na ocenění společnosti mezi českými podnikateli a čínskou skupinou.
Čínský akcionář je pod tlakem
Společnost Sinochem, ovládaná Pekingem, je s podílem 34,1 procenta největším akcionářem Pirelli. Italská investiční společnost Camfin dlouholetého manažera Pirelli Marca Tronchettiho Provery vlastní necelých 27 procent.
Právě spor o vliv čínského akcionáře je pro Pirelli v posledních měsících citlivým tématem. Italská vláda letos zasáhla do poměrů ve firmě pomocí takzvaných „zlatých pravomocí“, které Římu umožňují chránit strategicky důležité podniky.
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Řím omezil vliv Sinochemu
Řím na začátku letošního roku uvalil na Sinochem omezení v souvislosti se sporem o správu a řízení společnosti. Vláda přitom využila takzvané „zlaté pravomoci“.
Tento nástroj označuje zvláštní možnosti italské vlády zasahovat do transakcí týkajících se firem působících ve strategicky důležitých odvětvích. Vládě umožňuje schvalovat transakce a stanovovat podmínky, případně je vetovat.
Podle Reuters Itálie omezila čínskému akcionáři možnost nominovat členy představenstva. Sinochem může v patnáctičlenném představenstvu Pirelli obsadit jen tři místa a jeho zástupci nemohou zastávat nejvyšší funkce, například pozici předsedy nebo generálního ředitele.
Česká stopa v italské ikoně
Pirelli patří mezi nejznámější světové výrobce pneumatik a je silné zejména v prémiovém segmentu. Pro české investory by případný vstup znamenal výraznou sázku na tradiční evropskou průmyslovou značku. Zároveň by šlo o transakci v době, kdy se Itálie snaží omezit čínský vliv ve strategických firmách.
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