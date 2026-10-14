Nepoznal jsem lásku otce, postěžoval si mladý italský miliardář
Jméno EssilorLuxotica nezná každý, ale jejich vlajkovou loď, brýle RayBan, skoro ano. Jedenatřicetiletý syn zakladatele a dědic tohoto mnohamiliardového impéria si prý prošel těžkým životem, včetně náručí tisíců žen a drog. Protože nepoznal lásku otce. Jak si všímá dnešní Civilizační deník, rodinná pouta bolí i v nejvyšší lize.
Teď si užívám jachty i peníze, ale když je vám osmnáct a vyhodí vás z domu, protože se vašim rodičům nelíbila vaše přítelkyně, bylo to těžké. Otec mi předal svůj odkaz, peníze, ale ne lásku, prohlásil v pondělí v populárním podcastu moderovaném italským rapperem Fedezem dědic miliardového impéria EssilorLuxotica, jedenatřicetiletý Leonardo Maria Del Vecchio.
Nesnižujme psychologický rozměr věci, ale otec mu odkázal majetek v hodnotě čtyř miliard eur, takže to nejen Italy trochu, řekněme, nadzdvihlo. Mladý miliardář, který se příležitostně živí jako DJ, nositel jména patriarchy, se rapperovi svěřil s různými věcmi: že měl dva tisíce žen, že měl problémy s drogami, řekl, že není protekční fracek, většinu miliardářů označil za „idioty“ a nabídl k prodeji jednu ze svých dvou jachet.
Diskutující pod článkem na Financial Times měli z výroků miliardářského dědiče show. „Takže je to pravda, peníze nejsou všechno!“ „Tenhle rozhovor by měl být povinné čtení pro ty, co jsou proti dani z nástupnictví.“ „Dva tisíce žen? Jestli začal v patnácti, tak to je 125 ročně. On JE ambiciózní, to mu musíte nechat.“
Figlio di papà. Přísného
V Itálii byly reakce ještě mnohem horší. Je prý rozmazlencem, figlio di papà, který otci nesahá ani po kotníky. V italském byznysu platila rodina Del Vecchio za symbol diskrétního, pracovitého severoitalského kapitalismu. Zesnulý otec Leonardo byl téměř nedotknutelnou ikonou podnikatelského úspěchu „od píky,“ z chudobince až na vrchol impéria.
Na druhou stranu, patriarcha, zesnulý v roce 2022, to dědícům nezjednodušil úplně. Kromě syna - jmenovce je na závěti dalších sedm lidí, bývalá žena, její syn a pět dětí z různých vztahů starého Del Vecchia. Každý z osmi dědiců obdržel rovný podíl 12,5 procenta v lucemburské společnosti Delfin, přes kterou rodina kontroluje podíl v brýlařském gigantu EssilorLuxottica (přes 32 procent) a podstatné podíly v italských finančních institucích, včetně Generali, Mediobancy, UniCreditu či MPS.
To zní na první dobrou dobře, ale: dědicové mají problém se k penězům dostat. Stanovy holdingu Delfin omezují výplatu dividend na pouhých 10 procent ročního čistého zisku a jakékoli změny stanov či nakládání s podíly vyžadují shodu dědiců - jenže ti jsou dlouhodobě ve vzájemných sporech.
Majetek je tak z valné většiny uzamčen přímo v aktivech holdingu, což je také důvod, proč si Leonardo v podcastu přiznal, že si musel na své vlastní investiční projekty půjčit přes 1 miliardu eur. Patriarcha navíc jako šéfa EssilorLuxoticy vybral nikoli někoho z potomků, ale ředitele Francesca Milleriho. S ním se mladý Del Vecchio před pár týdny ostře pohádal, z firmy odešel a snažil se prý o sesazení ředitele.
Rozepře mezi Millerim a Del Vecchiem vyšla najevo letos v létě, kdy mu správní rada společnosti Delfin odmítla podpořit úvěr ve výši přes 10 miliard eur. Ten by Del Vecchiovi umožnil vyplatit dva z jeho sourozenců a navýšit svůj podíl v rodinném holdingu z 12,5 na 37,5 procenta. V podcastu o řediteli nemluvil pěkně - prý místo aby ho litoval, by se měl snažit pořádně řídit firmu. V italském tisku na to byly velmi negativní reakce: to, že syn veřejně pere špinavé prádlo rodinného holdingu Delfin, otevřeně útočí na CEO Francesca Milleriho a mluví o vnitřních sporech i dluzích v médiích, vyvolalo zděšení mezi akcionáři i partnery. Vnímá se to jako nevídané porušení firemní kultury a reputační riziko pro globální značku EssilorLuxottica.
Snoubenka jde od válu
Holt, rodinná pouta i ve vysokém byznysu bolí. Neřkuli v kombinaci s politikou. To si právě vychutnává rozšířená rodina Donalda Trumpa. Bývalá snoubenka Donalda Trumpa Juniora Kimberly Giulfoyleová se těsně po rozchodu s juniorem stala velvyslankyní v Řecku. K roli ale přistoupila, řekněme, nediplomaticky. V poslední době se jí povedlo několik skandálů. Například prohlásila kolem voleb v Bulharsku, že americká vláda dokáže svrhnout jakoukoli vládu si zamane. Řekla to tajně a v Řecku, ale škoda byla napáchána. Pak vyšlo najevo, že dostávala od podnikatelů nemístně drahé dárky, od řecké energetické firmy Aktor se nechala vozit soukromým letadlem a ještě k tomu si chtěla od republikánského sponzora Erica Deterse nechat proplatit sto tisíc dolarů na kartě, kterou přečerpala, výměnou za pomoc v jeho sporech. I na poměry současného Bílého domu to bylo moc - v úterý ji vláda požádala, aby odstoupila.
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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
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