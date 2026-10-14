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newstream.cz Enjoy Nepoznal jsem lásku otce, postěžoval si mladý italský miliardář

Nepoznal jsem lásku otce, postěžoval si mladý italský miliardář

Hlavní akcionář značky Ray Ban Leonardo Maria Del Vecchio
Profimedia.cz
Tereza Zavadilová
tzv
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Jméno EssilorLuxotica nezná každý, ale jejich vlajkovou loď, brýle RayBan, skoro ano. Jedenatřicetiletý syn zakladatele a dědic tohoto mnohamiliardového impéria si prý prošel těžkým životem, včetně náručí tisíců žen a drog. Protože nepoznal lásku otce. Jak si všímá dnešní Civilizační deník, rodinná pouta bolí i v nejvyšší lize.

Teď si užívám jachty i peníze, ale když je vám osmnáct a vyhodí vás z domu, protože se vašim rodičům nelíbila vaše přítelkyně, bylo to těžké. Otec mi předal svůj odkaz, peníze, ale ne lásku, prohlásil v pondělí v populárním podcastu moderovaném italským rapperem Fedezem dědic miliardového impéria EssilorLuxotica, jedenatřicetiletý Leonardo Maria Del Vecchio.

Nesnižujme psychologický rozměr věci, ale otec mu odkázal majetek v hodnotě čtyř miliard eur, takže to nejen Italy trochu, řekněme, nadzdvihlo. Mladý miliardář, který se příležitostně živí jako DJ, nositel jména patriarchy, se rapperovi svěřil s různými věcmi: že měl dva tisíce žen, že měl problémy s drogami, řekl, že není protekční fracek, většinu miliardářů označil za „idioty“ a nabídl k prodeji jednu ze svých dvou jachet.

Diskutující pod článkem na Financial Times měli z výroků miliardářského dědiče show. „Takže je to pravda, peníze nejsou všechno!“ „Tenhle rozhovor by měl být povinné čtení pro ty, co jsou proti dani z nástupnictví.“ „Dva tisíce žen? Jestli začal v patnácti, tak to je 125 ročně. On JE ambiciózní, to mu musíte nechat.“

Figlio di papà. Přísného

V Itálii byly reakce ještě mnohem horší. Je prý rozmazlencem, figlio di papà, který otci nesahá ani po kotníky. V italském byznysu platila rodina Del Vecchio za symbol diskrétního, pracovitého severoitalského kapitalismu. Zesnulý otec Leonardo byl téměř nedotknutelnou ikonou podnikatelského úspěchu „od píky,“ z chudobince až na vrchol impéria. 

Na druhou stranu, patriarcha, zesnulý v roce 2022, to dědícům nezjednodušil úplně. Kromě syna - jmenovce je na závěti dalších sedm lidí, bývalá žena, její syn a pět dětí z různých vztahů starého Del Vecchia. Každý z osmi dědiců obdržel rovný podíl 12,5 procenta v lucemburské společnosti Delfin, přes kterou rodina kontroluje podíl v brýlařském gigantu EssilorLuxottica (přes 32 procent) a podstatné podíly v italských finančních institucích, včetně Generali, Mediobancy, UniCreditu či MPS. 

To zní na první dobrou dobře, ale: dědicové mají problém se k penězům dostat. Stanovy holdingu Delfin omezují výplatu dividend na pouhých 10 procent ročního čistého zisku a jakékoli změny stanov či nakládání s podíly vyžadují shodu dědiců - jenže ti jsou dlouhodobě ve vzájemných sporech.

Majetek je tak z valné většiny uzamčen přímo v aktivech holdingu, což je také důvod, proč si Leonardo v podcastu přiznal, že si musel na své vlastní investiční projekty půjčit přes 1 miliardu eur. Patriarcha navíc jako šéfa EssilorLuxoticy vybral nikoli někoho z potomků, ale ředitele Francesca Milleriho. S ním se mladý Del Vecchio před pár týdny ostře pohádal, z firmy odešel a snažil se prý o sesazení ředitele. 

Rozepře mezi Millerim a Del Vecchiem vyšla najevo letos v létě, kdy mu správní rada společnosti Delfin odmítla podpořit úvěr ve výši přes 10 miliard eur. Ten by Del Vecchiovi umožnil vyplatit dva z jeho sourozenců a navýšit svůj podíl v rodinném holdingu z 12,5 na 37,5 procenta. V podcastu o řediteli nemluvil pěkně - prý místo aby ho litoval, by se měl snažit pořádně řídit firmu. V italském tisku na to byly velmi negativní reakce: to, že syn veřejně pere špinavé prádlo rodinného holdingu Delfin, otevřeně útočí na CEO Francesca Milleriho a mluví o vnitřních sporech i dluzích v médiích, vyvolalo zděšení mezi akcionáři i partnery. Vnímá se to jako nevídané porušení firemní kultury a reputační riziko pro globální značku EssilorLuxottica.

Snoubenka jde od válu

Holt, rodinná pouta i ve vysokém byznysu bolí. Neřkuli v kombinaci s politikou. To si právě vychutnává rozšířená rodina Donalda Trumpa. Bývalá snoubenka Donalda Trumpa Juniora Kimberly Giulfoyleová se těsně po rozchodu s juniorem stala velvyslankyní v Řecku. K roli ale přistoupila, řekněme, nediplomaticky. V poslední době se jí povedlo několik skandálů. Například prohlásila kolem voleb v Bulharsku, že americká vláda dokáže svrhnout jakoukoli vládu si zamane. Řekla to tajně a v Řecku, ale škoda byla napáchána. Pak vyšlo najevo, že dostávala od podnikatelů nemístně drahé dárky, od řecké energetické firmy Aktor se nechala vozit soukromým letadlem a ještě k tomu si chtěla od republikánského sponzora Erica Deterse nechat proplatit sto tisíc dolarů na kartě, kterou přečerpala, výměnou za pomoc v jeho sporech.  I na poměry současného Bílého domu to bylo moc - v úterý ji vláda požádala, aby odstoupila. 

Oběd miliardářů v Bílém domě

Čtyřicetiletý kriminálník jako vzor studentů: „Každý někdy krade, ne?“

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Jak se stát člověkem ve smyčce? Nemusíte se moc snažit, AI to udělá za vás - zaměstnání budoucnosti je být kontrolorem toho, co vyvádějí agenti, respektive superagenti. Dnešní díl Civilizačního deníku si všímá také toho, proč mladí Švédové vzhlíží k influencerovi, odsouzenému kriminálníkovi s hranatou imagí, ač vyrůstají v jedné z nejbohatších zemí světa.

Tereza Zavadilová

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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB 

Lepší život jako téma čísla

Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.

Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.

V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.

Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.

A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.

Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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