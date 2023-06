Sortiment e-cigaret rozšířil japonský Ploom

Češi jsou milovníci zahřívaného tabáku. Jeho podíl na celkovém trhu s nikotinovými výrobky je v současné době v Česku zhruba 14 procent, v Německu jsou to zhruba tři procenta.

Nabídku zařízení pro zahřívání tabáku namísto jeho spalováníod června rozšiřuje původem japonský Ploom X, ve své domovské zemi nejrychleji rostoucí zařízení pro zahřívání tabáku. Česko se tak stalo jednou z hrstky zemí světa, kde si spotřebitelé můžou vybrat z takto rozsáhlé nabídky všech obdobných zařízení. Japan Tobacco International (JTI), druhá největší tabáková společnost na českém trhu, k němu bude dodávat náplně pod značkou Camel, uvedla firma v tiskové zprávě.

Ploom X zahřívá tabákovou náplň zvenčí, tabák tak vůbec nepřichází do přímého kontaktu se zdrojem tepla. Díky tomu se tabák nepřipaluje, takže nevzniká nepříjemný zápach a zařízení není třeba často čistit.

„Spotřebitelé, kteří zařízení Ploom X znají, na něm oceňují v prvé řadě to, že zachovává autentickou chuť tabáku a zároveň při jeho používání nevzniká nepříjemný zápach, který mívají spotřebitelé s touto kategorií výrobků spojený. Ploom X je zároveň jednoduchý na používání, protože díky vnějšímu zahřívání tabákové náplně nepotřebuje náročné čištění a náplně do něj se při používání nelámou,“ vysvětluje Stephane Berset, generální ředitel společnosti Japan Tobacco International pro Česko.

Češi jsou milovníci cigaret bez kouře

Česká republika je pátý největší trh v Evropské unii co do počtu prodaných náplní do zahřívaných tabákových výrobků. V absolutních číslech se v Česku prodá obdobný počet náplní jako například v Německu.

Podíl zahřívaného tabáku na celkovém trhu s nikotinovými výrobky je v současné době v Česku zhruba 14 procent, v Německu jsou to zbruba tři procenta. V rámci Evropské unie tak mají spotřebitelé zahřívaného tabáku šestý nejvyšší podíl na celkovém počtu dospělých uživatelů nikotinových výrobků. Velikost trhu s náplněmi do zahřívaných tabákových výrobků v Česku konstantně roste a letos dosáhne zhruba 160 milionů krabiček náplní prodaných ročně.

Uvedení novinky Ploom má podle vyjádření firmy silný ESG rozměr.

Celý ekosystém Ploom je nastavený tak, aby fungoval udržitelně a omezoval své dopady na životní prostředí. Obaly zařízení využívají materiál z recyklovaných PET lahví, vlákna v nich pocházejí z udržitelného lesního hospodářství. Celé léto pak například bude možné v Praze v Riegrových sadech nakupovat v pop-up obchodě Ploom vedle samotného zařízení a jeho příslušenství také oblečení z Fashion Store Klubu svobodných matek nebo sem donést svoje starší oblečení pro Oděvní banku, kterou Klub svobodných matek a JTI provozují. Udržitelné jsou i tabákové náplně Camel pro Ploom, za ně bude JTI platit českým městům a obcím příspěvek na jejich úklid; součástí příslušenství Ploomu je i dóza na použité náplně.

„Tvář dali Ploom X špičkoví designéři z Kalifornie, technologii navrhli výjimeční konstruktéři z Japonska. Výsledkem je zařízení, které dodá zážitek z autentické chuti tabáku bez nepříjemného zápachu, je snadné na údržbu a je velmi spolehlivé. To vše zabalené ve špičkovém a dostupném designu,“ říká Libor Kadlec, marketingový ředitel Japan Tobacco International pro Česko.

