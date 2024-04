Slováci opouštějí své zubaře. Za opravou chrupu míří na Balkán, je to levnější

Slováci našli lék na vysoké ceny u zubařů: za lacinějšími zákroky jezdí do Srbska, píše slovenský list Pravda v reportáži ze srbské Vojvodiny, kde ordinují i zubařky pocházející z řad slovenské menšiny. Kvůli jednomu kazu by se cesta nevyplatila, hitem jsou ale korunky a zubní implantáty, tvrdí deník.

„Na Slovensku by si opravu zubů nemohli dovolit, anebo by za ni zaplatili dvakrát až třikrát víc. Řeč je o Slovácích, kteří vyrážejí za zubní turistikou za hranice. Zatímco dříve to byly obce nedaleko slovensko-ukrajinských hranic nebo maďarské město Mosonmagyaróvár, dnes jsou to srbská obec Kisač a města Novi Sad a Bački Petrovac. Pacienti ze Slovenska sem jezdí ke stomatologům, kteří jsou potomky před staletími přesídlených Slováků, dodnes hovoří slovensky a zachovávají tu slovenské zvyky. Jejich ceny jsou pro našince výhodnější. Oprava chrupu mimo Slovensko se jim stále vyplatí, i když mají zaplatit za ubytování a pohonné hmoty,“ píše Pravda.

„Doktorka Ana mi vždy řekne, jak moc to může bolet, co se chystá udělat a jaká bude přibližně cena,“ vypráví novinářům Jana z Nového Mesta nad Váhom, která si do obce Kisač jezdí spravovat zuby už rok a půl a tentokrát sebou vzala i dceru Leu. Doma by matka-samoživitelka musela zaplatit za opravu svého chrupu a za rovnátka dcery až tisíce eur. Slovenské zubařky u Nového Sadu jim poradil jejich otec, který do Srbska jezdil každé čtyři měsíce více než dva roky, ale nyní už je majitelem vylepšeného chrupu a chválu šíří dál.

Před vjezdem do Srbska je sice záhodno vypnout si v mobilech data, protože jejich ceny jsou mimo Evropskou unii vysoké, ale to může vynahradit láce v srbských restauracích. A v čekárně dentistky jsou i letáky zvoucí k „zubní turistice“ do Srbska, lákající kromě opravy zubů i na atrakce v okolí a výhodné ubytování.

„Na Slovensku jsem v roce 2021 zaplatila za opravu zubního kazu a bílou plombu 90 eur (asi 2300 korun). Po dvou týdnech se mi zlomila,“ popisuje další pacientka, Marína. Když jí v srpnu téhož roku zubařka zjistila 15 kazů a volné termíny měla až v březnu, vyrazila Marína do Srbska. Sedm kazů jí spravili během tří dnů a naposledy za maličký kaz ani neplatila. A mezi návštěvami v ordinaci se stačila podívat do Bělehradu a Nového Sadu. Za rovnátka u Any zaplatila 1400 eur, stejně jako Lea.

Ceníky zubařů v srbské obci jsou v porovnání se slovenskými výrazně nižší, Slovákům se sem vyplatí cestovat, píše deník a připomíná statistický údaj, že loni ceny stomatologických zákroků na Slovensku vzrostly skoro o pětinu. Slovenští stomatologové platí více za pronájmy prostor a energie, ale i za zubní materiál a zaměstnance.

Zubařka v srbské obci přiznává, že od pandemie také musela ceny mírně zvýšit, ale jen natolik, aby zákrok zůstal dostupný pro většinu populace včetně penzistů. Pacientů ze Slovenska má asi dvě až tři desítky, ale v obci jsou ordinace, kde jich je i víc. Návštěvy se ale opakují, jen málokdy někdo přijde jen jednou. Kromě ceny Slováky - a také mladé Srby studující na Slovensku - láká i skutečnost, že si mohou domluvit termín, který jim vyhovuje.

Jedním z důvodů nízkých cen je i množství absolventů, kteří každý rok v Srbsku dokončí studium stomatologie. V pětitisícové obci Kisač jsou čtyři zubní ordinace. A když nový zubař sníží ceny, musí se jeho cenám přizpůsobit i ostatní, nechtějí-li přijít o pacienty.