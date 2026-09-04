Inflace znovu nabírá dech. Paliva zdražují, levnější potraviny ji už dlouho brzdit nebudou
Inflace v Česku v srpnu zrychlila na 1,9 procenta. Cenovou hladinu tlačí vzhůru zejména dražší pohonné hmoty, jejich dopad ale zatím tlumí zlevňování potravin. Podle ekonomů tento příznivý efekt postupně odezní a na začátku příštího roku se může inflace přiblížit třem procentům.
Ceny se v Česku v srpnu meziročně zvýšily o 1,9 procenta. Inflace tak zrychlila z červencových 1,7 procenta. Proti předchozímu měsíci ceny vzrostly o 0,3 procenta, vyplývá z předběžného odhadu, který zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
Podle analytiků se v inflaci projevuje zdražování pohonných hmot. Jeho dopad na celkovou cenovou hladinu ale zatím vyvažují levnější potraviny. Ekonomové současně upozorňují, že jejich protiinflační působení bude v dalších měsících slábnout.
Evropa vstupuje do závěru léta s nízkými zásobami plynu a může ji čekat tvrdý boj s Asií o dodávky LNG. Podle Bloombergu chybí zemím EU přes 100 terawatthodin plynu, aby dosáhly alespoň 75procentní naplněnosti zásobníků. Česko je na tom lépe a má zásoby téměř ze 70 procent, i tady ale drahý plyn postupně míří do cen pro domácnosti.
Evropě chybí plyn za miliardy eur. Česko má zásobníky plnější, domácnosti ale čeká zdražení
Zprávy z firem
Evropa vstupuje do závěru léta s nízkými zásobami plynu a může ji čekat tvrdý boj s Asií o dodávky LNG. Podle Bloombergu chybí zemím EU přes 100 terawatthodin plynu, aby dosáhly alespoň 75procentní naplněnosti zásobníků. Česko je na tom lépe a má zásoby téměř ze 70 procent, i tady ale drahý plyn postupně míří do cen pro domácnosti.
Potraviny zlevňují, služby dál výrazně zdražují
Nejrychleji v srpnu meziročně rostly ceny alkoholických nápojů a tabáku, které se zvýšily o 4,7 procenta. Energie, mezi něž statistici zahrnují také pohonné hmoty, podle předběžného odhadu zdražily o 2,3 procenta.
Čeští zemědělci dokončují jednu z nejslabších sklizní posledních let. Obilovin bude nejméně za 14 let, produkce řepky meziročně spadne o více než pětinu a zároveň klesají ceny, za které farmáři svou produkci prodávají. Zemědělský svaz ČR však varuje, že ještě větší dopad než nepříznivá sezona mohou mít nová evropská pravidla platná od roku 2028.
Nejslabší sklizeň za 14 let. Zemědělci ale varují před ještě větší hrozbou
Zprávy z firem
Čeští zemědělci dokončují jednu z nejslabších sklizní posledních let. Obilovin bude nejméně za 14 let, produkce řepky meziročně spadne o více než pětinu a zároveň klesají ceny, za které farmáři svou produkci prodávají. Zemědělský svaz ČR však varuje, že ještě větší dopad než nepříznivá sezona mohou mít nová evropská pravidla platná od roku 2028.
Nejvýraznější pokles cen zaznamenal ČSÚ u nezpracovaných potravin, které meziročně zlevnily o 4,5 procenta. Ceny potravin a nealkoholických nápojů se snížily o 4,3 procenta.
Rozdíl mezi vývojem cen zboží a služeb zůstává výrazný. Zboží bylo proti loňskému srpnu dražší pouze o 0,2 procenta, zatímco ceny služeb vzrostly o 4,5 procenta.
„Inflaci i nadále významně ovlivňují kolísavé položky, které se shodou okolností momentálně pohybují opačným směrem. Válka v Íránu zvyšuje ceny pohonných hmot a tím inflaci tlačí nahoru, naopak donedávna příznivý vývoj cen zemědělských výrobců a potravinářů zlevňuje potraviny,“ uvedl hlavní ekonom Investiky Vít Hradil.
Brzda v podobě levnějších potravin postupně zeslábne
Hlavní analytik Citfinu Miroslav Novák připomněl, že potraviny zlevňovaly po celý letošní rok. Tento trend se ale podle něj začíná vyčerpávat.
„V dalších měsících však lze v případě potravin očekávat postupné odeznívání meziročního poklesu. Tím bude slábnout i dosavadní protiinflační působení potravin na celkovou inflaci,“ uvedl Novák.
Riziko představují také rostoucí výrobní náklady. „Vyšší ceny hnojiv a energií by se měly projevit v nákladech příští zemědělské sezóny, a představují proto proinflační riziko pro ceny potravin v roce 2027,“ dodal analytik.
Inflace může zamířit ke třem procentům
Analytici očekávají, že inflace bude v následujících měsících dál zrychlovat a do konce roku se dostane nad dvouprocentní hranici.
„Do konce roku by inflace měla postupně růst nad dvě procenta. Už na začátku příštího roku však může snadno atakovat hranici tří procent, zejména pokud se obrátí současný dezinflační trend u potravin, který se zdá být stále méně udržitelný,“ uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.
Nejnižší meziroční inflaci Česko letos zaznamenalo v únoru, kdy činila 1,4 procenta. Nejvyšší byla v dubnu, kdy dosáhla 2,5 procenta.
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To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
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