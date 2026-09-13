Hybridů přibývá čtyřikrát rychleji než klasických aut. U elektromobilů je to ještě víc
Prodej nových aut s hybridním pohonem za osm měsíců vzrostl meziročně o 14,9 procenta na 49 368 vozidel. Hybridy tak tvořily 29,4 procenta všech letos prodaných osobních vozů. Prodej elektromobilů se pak zvýšil o 32,3 procenta na 11 665 aut. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů.
Nejprodávanější značkou hybridních aut je nadále Toyota se 7813 vozy, Škoda na druhém místě prodala 6625 aut a třetí Dacia 3387 vozů. Následuje Mercedes-Benz s 2960 auty a těsně za ním je BMW, které prodalo jen o pět vozů méně.
Mezi elektromobily je nejprodávanější Škoda Auto s 3980 vozy, druhá skončila Tesla, kterou si koupilo 1586 zákazníků, a třetí je Mercedes s 690 prodanými elektromobily. Následuje Volkswagen a pátý je Ford.
Německé vládní strany chtějí tvrdší evropskou ochranu před nekalou konkurencí a zároveň úlevy pro domácí automobilky. Tlačí na rychlejší antidumpingová opatření a žádají, aby po roce 2035 zůstaly vedle elektromobilů povolené i plug-in hybridy a vysoce účinné vozy se spalovacími motory.
Německo couvá od čistě elektrické budoucnosti. Chce po roce 2035 i hybridy a spalovací motory
Politika
Německé vládní strany chtějí tvrdší evropskou ochranu před nekalou konkurencí a zároveň úlevy pro domácí automobilky. Tlačí na rychlejší antidumpingová opatření a žádají, aby po roce 2035 zůstaly vedle elektromobilů povolené i plug-in hybridy a vysoce účinné vozy se spalovacími motory.
Registrace hybridních vozů v současnosti podle ředitele Toyoty a Lexusu v ČR Martina Pelešky rostou skoro čtyřikrát rychleji než trh a čisté elektromobily dokonce sedmkrát rychleji.
„Zákazníci mají stále větší výběr pohonů, což je podle nás ideální stav. Vedle elektromobilů se stále daří také hybridům, kterým nahrává široká nabídka modelů a jejich dostupnost. Oba typy pohonu potvrzují rostoucí zájem o elektrifikovanou mobilitu,“ dodal Peleška.
Celkový prodej nových osobních aut od ledna do konce srpna meziročně vzrostl o 4,1 procenta na 167 675 vozů. Z toho téměř 38 procent aut mělo alternativní pohon.
Od kompaktního Epiqu po velké sedmimístné SUV Peaq. Škoda rozšiřuje svou elektrickou řadu a ještě před příchodem novinek do showroomů eviduje více než 45 tisíc objednávek. Elektromobily už přitom tvoří téměř 28 procent celosvětových prodejů značky.
Škoda rozjíždí elektrickou ofenzivu. Epiq a Peaq mají už 45 tisíc objednávek
Zprávy z firem
Od kompaktního Epiqu po velké sedmimístné SUV Peaq. Škoda rozšiřuje svou elektrickou řadu a ještě před příchodem novinek do showroomů eviduje více než 45 tisíc objednávek. Elektromobily už přitom tvoří téměř 28 procent celosvětových prodejů značky.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.