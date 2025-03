Škoda Auto otevřela montážní závod ve Vietnamu

Automobilka Škoda Auto ve středu u vietnamského města Ha Long otevřela spolu s regionálním partnerem a investorem Thanh Cong Group (TC Group) závod na montáž vozů Kushaq a Slavia. Ty vyrábí továrna Škody v Indii. Plánovaná plná kapacita závodu je 120 tisíc vozů ročně, uvedl při otevření továrny předseda představenstva TC Group Nguyen Anh Tuan.

Nový závod na ploše 36,5 hektaru zahrnuje svařovnu, lakovnu, montážní linku a také dvoukilometrový zkušební polygon. V tomto týdnu zahájil montáž vozů Kushaq, v létě bude následovat Slavia. Díly na výrobu vozů továrna dováží hlavně z Indie, menší část pak z Evropy. Oba vozy vznikají z plně rozložených sad (CKD) připravených v logistickém centru indického výrobního závodu Škody v Púně. Z něj díly putují do nedalekého přístavu Haifong, který je jedním z největších a nejmodernějších ve Vietnamu.

SUV Kushaq a sedan Slavia určené pro vietnamský trh mají, na rozdíl od verzí pro Indii, levostranné řízení a přicházejí s pokročilou bezpečnostní a komfortní výbavou, jako je tempomat s odstupovým radarem, hlídání mrtvého úhlu nebo čalounění ze syntetické kůže. Oba automobily jsou upraveny tak, aby vyhovovaly specifickým potřebám a očekáváním místních zákazníků.

Přes Vietnam do jihovýchodní Asie

Škoda si vybrala Vietnam jako vstupní bránu do regionu Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN), který zahrnuje Malajsii, Indonésii nebo Thajsko. Už od loňska prodává svá auta v Bruneji. Novými odbytišti chce nahradit výpadek prodeje v Číně a v Rusku. Do konce tohoto desetiletí chce v regionu prodávat 30 tisíc až 40 tisíc vozů ročně.

„Máme v plánu jít do dalších zemí v regionu a zvažujeme možnosti na jednotlivých trzích. Rozhodnutí o vstupu do další země zatím nepadlo,“ uvedl předseda představenstva Škody Klaus Zellmer. Škoda je přitom v regionu ASEAN zodpovědná za všechny objemové značky koncernu Volkswagen. Vietnam jako vstupní brána je pro českou značku vedle výrazného růstu ekonomiky příznivý i díky historické spolupráci, kdy mnoho Vietnamců v bývalém Československu studovalo nebo pracovalo. V Česku je také stále silná vietnamská komunita.

TC Group patří mezi deset největších soukromých firem ve Vietnamu a vedle montáže vozů Škoda má na starosti i prodejní síť značky na vietnamském trhu. Ta se má letos rozšířit z 15 na 32 showroomů. Do spolupráce se Škodou firma zatím investovala zhruba 500 milionů dolarů (asi 11,5 miliardy korun). S výrobou aut má TC Group zkušenosti, ve svých závodech už vyrábí auta značky Hyundai.

Podle člena představenstva pro prodej Martina Jahna je to poprvé, co Škoda zvolila podobný typ partnerství, kdy je dodavatelem pro místního výrobce. Škoda podle něj do podniku dodává už vyvinutý produkt, ale nemusí investovat do výrobní kapacity. „Jde o dlouhodobé partnerství, tedy partnerství na déle než tři roky,“ podotkl.

„Nechceme být ve Vietnamu prémiovou značkou, ale cílíme na objemový trh, kam chceme přinést naši kvalitu,“ uvedl Jahn. Hlavní část prodeje proto mají tvořit lokálně vyráběné modely, nabídku pak budou doplňovat SUV vozy Karoq a Kodiaq a dále Octavia RS a Superb. Letošní prodejní cíl na vietnamském trhu je podle něj 4000 vozů a v příštím roce dvojnásobek.

Škoda Auto provozuje tři výrobní závody v České republice; má výrobní kapacity v Číně, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem. Celosvětově zaměstnává přibližně 40 tisíc lidí a působí na téměř 100 trzích.

Škoda v současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad osobních automobilů: Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq, Elroq, Enyaq, Slavia, Kylaq a Kushaq. V roce 2024 dodala zákazníkům 926 tisíc vozů, meziročně o sedm procent více.

