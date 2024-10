Siemens posílí v oblasti AI. Za 248 miliard koupí americký Altair

Německý průmyslový koncern Siemens koupí za 10,6 miliardy dolarů (zhruba 248 miliard korun) americkou firmu Altair Engineering. Upevní si tak podnikání na rychle rostoucím trhu s průmyslovým softwarem a umělé inteligence.

Podle agentury Reuters je to největší akvizice Siemensu od roku 2020, kdy jeho divize Siemens Healthineers koupila za 16,4 miliardy dolarů výrobce zdravotnických přístrojů Varian Medical Systems.

Někteří analytici vyjadřují obavy ohledně vysoké ceny, kterou Siemens za Altair se sídlem v Michiganu zaplatil. Cena 113 dolarů za akcii představuje prémii 18,7 procenta proti závěrečné ceně akcií společnosti Altair z 21. října, což je den předtím, než o zvažované transakci informoval Reuters.

Simulační software společnosti Altair pomáhá předvídat, jak by výrobky fungovaly v reálném světě. To zapadá do strategie Siemensu, který využívá svůj hardware a software ke spojení reálného a digitálního světa.

Siemens, který proslul jako výrobce vlaků a továrních zařízení, se snaží rozšířit pole svého podnikání i mimo tradiční průmyslové zákazníky. Posiluje svou digitální nabídku, aby zlepšil výkonnost výrobních linek, vlaků a budov.

Transakce by měla Siemensu zvýšit zisk na akcii přibližně za dva roky od jejího uzavření. To se očekává v druhé polovině roku 2025. Obchod bude mít ve střednědobém horizontu dopad na tržby ve výši přibližně 500 milionů dolarů ročně a v dlouhodobém horizontu více než miliardu dolarů ročně, uvedl Siemens.

Podniky vyrábějící inženýrský software se staly atraktivním cílem akvizic. Investoři sázejí na firmy, jež by mohly těžit z rozmachu AI. Společnost Synopsys, která se zabývá návrhem čipů, se v lednu dohodla na převzetí softwarové firmy Ansys v hodnotě 35 miliard dolarů.