Šest miliard dotací v ohrožení. Brusel kvůli podvodům v Řecku našel chyby i v Česku
Česku hrozí, že bude muset vracet zhruba šest miliard korun vyplacených na zemědělských dotacích. Vyplývá to z výsledků auditu Evropské komise, který zkoumal, zda na jeden pozemek nebere dotace více uživatelů. Ministerstvo zemědělství s jeho závěry nesouhlasí a bude je rozporovat. Uvedla to Mladá fronta DNES (MfD). Komise audity v evropských zemích zadala kvůli podvodům se zemědělskými dotacemi v Řecku.
Česko se k výsledkům auditu může vyjádřit do konce roku. „V současné době se připravuje argumentace České republiky, na kterou naváže ještě několik fází auditního řízení a vyjasňování si stanovisek obou stran, než bude vydáno konečné rozhodnutí Evropské komise,“ řekl deníku zástupce mluvčího ministerstva Marek Otava. Čeští zemědělci loni získali na dotacích 33,5 miliardy korun.
Auditoři chtějí další informace týkající se fungování zemědělského systému LPIS, zejména o postupech ověřování dispozičních práv k půdě a o kontrolách proti obcházení pravidel u agroenvironmentálních opatření. Mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Eva Češpiva připomněla, že v minulosti se již několik nepříznivých výsledků evropských auditů podařilo zvrátit. Tehdy se ovšem jednalo maximálně o vrácení 13 milionů eur, tedy zhruba 315 milionů korun.
Zemědělcům jen vzroste administrativa
Předseda Zemědělského svazu Marek Pýcha považuje nynější pokutu za přemrštěnou. Obává se také, že se kvůli auditu zvýší administrativní zátěž. „V reálu u nás nedochází k tomu, aby byly souběhy dvou uživatelů na stejných pozemcích. Teď budeme muset kontrolovat, aby se nedělo něco, co se ve skutečnosti ale vůbec neděje. Podobně bude muset nejspíš SZIF kontrolovat ne všechny, ale nějaké procento žadatelů, zda mají řádně doložený právní důvod užívání pozemku,“ řekl MfD.
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Politika
Evropská komise dál zpochybňuje způsob, jakým Andrej Babiš vyřešil svůj vztah k Agrofertu. Podle Bruselu svěřenský fond RSVP Trust potenciální střet zájmů dostatečně neodstraňuje, a firmám z holdingu proto pozastavila část dotací ze zemědělského i kohezních fondů. Babiš vzkázal, že ho postoj Komise „nezajímá“ a že Agrofert nevlastní ani z něj nemá prospěch.
Podle něj mohla Evropská komise vidět chyby u výměn pozemků mezi zemědělci, nebo u nedávného konce takzvaných nedostatečně identifikovaných vlastníků. Státu tehdy propadlo 95 tisíc pozemků, o které se do konce roku 2023 nikdo nepřihlásil.
Kvůli podvodům s unijními dotacemi v Řecku policie loni zadržela desítky lidí. Úřady Evropské unie tvrdí, že pachatelé využívali neúplného katastru nemovitostí, díky čemuž nebylo jasné, komu patří zemědělská půda. Následně využili systémové chyby a přivlastňovali si půdu, která jim nepatřila, a posléze na ni čerpali dotace.
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Názory
Ceny, za které prodávají čeští zemědělci svou produkci, se meziročně propadly o 13 procent. U živočišné výroby dokonce o více než 18 procent. Jenže potraviny v obchodech zlevnily v průměru pouze o 3,1 procenta. Okrádají nás řetězce? Odpověď je složitější. Mezi polem a regálem je totiž ještě dlouhá cesta.
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