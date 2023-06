Šéf Auto Palace pozvedl značku a skončil. Podnik řídil dva roky

Z pozice generálního ředitele dealerské automobilové skupiny Auto Palace Group v ČR a na Slovensku po dvou letech odešel František Švec. Důvodem je dokončení transformačního projektu společnosti. Během přechodného období převzala operativní řízení personální ředitelka skupiny Petra Nováčková.

Švec sehrál významnou roli při reformě společnosti s cílem zvýšit její budoucí hodnotu. Za jeho působení dosáhla společnost vynikajících finančních výsledků, podílel se na budování a rozvoji obchodních vztahů a zasloužil se o výrazné zvýšení povědomí značky AutoPalace v České republice a na Slovensku.

„František úspěšně nasměroval společnost k budoucím výzvám na trhu profesionálních dealerů automobilů. Posunul skupinu AutoPalace směrem k výraznému zvýšení její efektivity a prozákaznického přístupu,” uvedl výkonný ředitel mateřské společnosti AutoBinck Car Distribution & Retail Niek Hertsenberg.

Auto Palace Group je součástí nizozemské skupiny AutoBinck založené v roce 1907 v Haagu. Nabízí ve čtyřech prodejních centrech v Praze a po jednom v Brně a Karlových Varech prodej automobilů značek Audi, Cupra, Ford, Mitsubishi, Mazda, Hyundai, Seat, Škoda, Opel, Volvo, Peugeot a Volkswagen. Zároveň vlastní dvě pobočky v Bratislavě, kde je prodej a servis zaměřen na vozy značek BMW, Mazda, MINI a Mitsubishi.

