Martin Jahn opouští vedení Škody. Ve Volkswagenu dostane na starost prodej a marketing
Jediný český člen představenstva Škody Auto Martin Jahn se přesune do vedení značky Volkswagen. Od října bude ve Wolfsburgu odpovídat za prodej, marketing a poprodejní služby. V mladoboleslavské automobilce ho nahradí dosavadní šéfka Volkswagen Group Africa Martina Bieneová. Jahn je zároveň nominován do dozorčí rady Škody Auto.
Jediný Čech v představenstvu Škody Auto Martin Jahn, který v něm odpovídá za prodej a marketing, zamíří od října do vedení sesterské značky Volkswagen. Ve Wolfsburgu se stane členem představenstva odpovědným za prodej, marketing a poprodejní služby.
V představenstvu mladoboleslavské automobilky ho nahradí dosavadní předsedkyně představenstva a výkonná ředitelka Volkswagen Group Africa Martina Bieneová. Jahn byl současně nominován do dozorčí rady Škody Auto. Obě automobilky personální změny oznámily v tiskových zprávách.
Podílel se na růstu Škody v Evropě
„Martin Jahn během svého působení významně přispěl k rozvoji a úspěchu společnosti Škoda Auto. Pod jeho vedením jsme se stali druhou nejprodávanější značkou v Evropě, úspěšně uvedli naše plně elektrické vozy, vybudovali prodejní organizaci ještě více orientovanou na zákazníka s přístupem Human Touch typickým pro značku Škoda, představili novou korporátní identitu odrážející naše ambice a zvýšili hodnotu naší značky,“ uvedl předseda představenstva Škody Auto Klaus Zellmer.
Volkswagen se chystá k jednomu z nejtvrdších zásahů ve své historii. Vedení automobilového koncernu chce podle tajného interního dokumentu ukončit výrobu ve čtyřech německých závodech a dál výrazně snižovat náklady. O plánu má na konci týdne jednat dozorčí rada.
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Zprávy z firem
Volkswagen se chystá k jednomu z nejtvrdších zásahů ve své historii. Vedení automobilového koncernu chce podle tajného interního dokumentu ukončit výrobu ve čtyřech německých závodech a dál výrazně snižovat náklady. O plánu má na konci týdne jednat dozorčí rada.
Po Jahnově odchodu nebude poprvé po 15 letech v představenstvu Škody Auto zasedat žádný Čech.
Jahna vystřídá zkušená manažerka z Afriky
Martina Bieneová nastoupila do koncernu Volkswagen v roce 2001. Od té doby vystřídala řadu pozic ve strategii, prodeji a marketingu. Působila například jako oblastní manažerka prodeje pro Belgii a Lucembursko, vedoucí produktového plánování pro Německo, šéfka globálního produktového marketingu nebo vedoucí značky Volkswagen v Jihoafrické republice.
V srpnu 2020 převzala vedení produktové řady malých a kompaktních vozů Volkswagen. Od září 2022 zastává funkci předsedkyně představenstva a výkonné ředitelky Volkswagen Group Africa.
Od CzechInvestu přes vládu až do Wolfsburgu
Martin Jahn působí v koncernu Volkswagen dvě desetiletí. Kariéru zahájil v roce 1994 ve vládní agentuře CzechInvest. Po vedení jejího amerického zastoupení v Chicagu se v roce 2000 stal generálním ředitelem agentury. V letech 2004 až 2006 zastával funkci místopředsedy vlády pro ekonomiku.
Do Škody Auto nastoupil v roce 2006 jako člen představenstva odpovědný za lidské zdroje. O dva roky později byl jmenován výkonným ředitelem Volkswagen Group Rusko v Moskvě, kde řídil koncernový prodej.
V roce 2010 se přesunul do Wolfsburgu na pozici výkonného ředitele mezinárodního fleetového obchodu koncernu Volkswagen. Od roku 2016 působil v Číně jako výkonný viceprezident pro prodej a marketing a výkonný ředitel značky Volkswagen ve společnosti FAW-Volkswagen. Do představenstva Škody Auto se vrátil v březnu 2021.
Volkswagen čeká rozsáhlá restrukturalizace
Jahn přichází do vedení značky Volkswagen v době, kdy celý koncern prochází krizí a připravuje rozsáhlou restrukturalizaci. Vedení má podle týdeníku WirtschaftsWoche v pátek předložit dozorčí radě návrh na uzavření čtyř továren v Německu.
Koncern tam nyní provozuje deset závodů vyrábějících vozy značky Volkswagen, dvě továrny Audi a dva výrobní závody automobilky Porsche.
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