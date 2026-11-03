Schaeffler zavře pět továren a propustí tisíce lidí. Česko zatím ušetří
Evropský autoprůmysl dostává další tvrdou ránu. Německý výrobce autodílů Schaeffler oznámil propuštění téměř 3500 zaměstnanců a uzavření pěti továren. Největší škrty zasáhnou Německo, o práci ale přijdou lidé také na Slovensku. Českým závodům, kde firma zaměstnává zhruba šest tisíc lidí, se má propouštění zatím vyhnout.
Německý výrobce automobilových součástek Schaeffler plánuje ve svých závodech v Evropě zrušit 3460 pracovních míst, z toho zhruba 2660 v Německu. Uzavře také pět výrobních závodů, z toho čtyři v Německu. Firma, která působí i v České republice, to oznámila v tiskové zprávě. Schaeffler má po celém světě téměř 109 tisíc zaměstnanců. Aktivit v Česku by se podle sdělení firmy změny zatím dotknout neměly, propouštění však zřejmě zasáhne závody firmy na Slovensku.
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Firma tak reaguje na slábnoucí poptávku po autech se spalovacím motorem, pomalejší přijímání elektrických vozů a silnou konkurenci v odvětví. Cílem propouštění je snížit nadměrnou kapacitu a náklady na zaměstnance a zjednodušit organizaci.
Z celkového počtu zrušených pracovních míst jich bude zhruba 50 procent ve výrobě, 30 procent ve výzkumu a vývoji a 20 procent v ostatních oblastech. Škrty se dotknou 16 lokalit.
Propouštění zasáhne i Slovensko
Mimo Německo bude firma propouštět v závodech ve Francii a na Slovensku – konkrétně ve Skalici a Kysucích. Uzavřen bude výrobní závod v belgickém Herstalu, kde má firma asi 15 zaměstnanců.
V Česku zaměstnává Schaeffler šest tisíc lidí
Německá skupina Schaeffler má v 55 zemích více než 250 podniků. V České republice působí od roku 1999 a v současnosti zde má zhruba 6000 zaměstnanců. Provozuje pět výrobních závodů, v Ostravě-Hrabové má také výzkumné a vývojové centrum. Výroba v České republice zahrnuje automobilové komponenty, ložiska, přesné nástroje, elektroniku a součástky pro elektromobily. Významnou součástí aktivit je také vývoj a výroba termoregulačních modulů.
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