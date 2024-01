Růst celosvětového prodeje elektromobilů loni zpomalil, zákazníci čekají na levnější modely

Růst celosvětového prodeje plně elektrických a plug-in hybridů (PHEV) loni zpomalil na 31 procent z 60 procent o rok dříve. Vyplývá to z dat analytické organizace Rho Motion. V samotném prosinci se prodalo 1,5 milionu těchto vozů, což je měsíční rekord, uvedla s odkazem na zprávu organizace agentura Reuters.

Reklama

„Tempo růstu se zpomaluje, ale to se na takto rostoucích trzích očekává,“ řekl manažer dat společnosti Rho Motion Charles Lester. „Nemůže se zdvojnásobit každý rok,“ dodal.

Celosvětový prodej elektromobilů v loňském roce podle Lestera do značné míry odpovídal 30procentnímu růstu, který Rho Motion předpovídala. Na letošní rok organizace odhaduje celosvětový růst prodeje elektromobilů mezi 25 a 30 procenty.

FOTOGALERIE: Firma Xiaomi představila svůj první elektromobil

Z celkového počtu 13,6 milionu elektromobilů prodaných loni na celém světě připadá 9,5 milionu na plně elektrická nebo bateriová vozidla (BEV), zbytek tvořily vozy PHEV.

Zákazníci čekají na menší a levnější elektromobily

Po letech, co zájem o elektromobily sílil, se někteří výrobci obávají, že by poptávka po těchto vozech v Evropě i jinde ve světě mohla zpomalit. Řidiči totiž čekají na lepší, menší a levnější modely, které by se na trh mohly dostat za dva až tři roky.

BMW nalije miliardy do mnichovské centrály. Do tří let v ní bude vyrábět už jen elektromobily Zprávy z firem Německý výrobce luxusních aut BMW investuje 650 milionů eur (kolem 16 miliard korun) do přestavby své hlavní továrny v Mnichově. Od roku 2027 tam bude vyrábět pouze elektromobily. ČTK Přečíst článek

Prodej BEV se ve Spojených státech a Kanadě zvýšil o 50 procent, v Evropě o 27 a v Číně stoupl o 15 procent. Letos by prodej v Evropě podle Lestera mohlo ovlivnit náhlé rozhodnutí Německa z minulého roku zrušit dotace na elektromobily.

Společnost Rho Motion uvedla, že pouze osm procent z evropského prodeje BEV připadá na segment menších vozů. To by se ale mělo začít měnit s příchodem menších modelů, jako je Citroën eC3 od společnosti Stellantis, který se má začít prodávat v letošním roce.