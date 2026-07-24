Čína zařadila Tatru na sankční seznam. Automobilka tvrdí, že výrobu to neohrozí
Čínská vláda zakázala vývoz zboží dvojího užití do dalších 14 evropských společností. Na sankčním seznamu se ocitla také kopřivnická Tatra Trucks. Výrobce nákladních a vojenských vozidel však uklidňuje, že čínské opatření neovlivní jeho výrobu, dodavatelský řetězec ani zakázky pro zákazníky.
Čína zařadila na svůj exportní sankční seznam dalších 14 subjektů z Evropské unie. Mezi nimi je také česká automobilka Tatra Trucks, která vyrábí těžké nákladní, vojenské a speciální vozy. Peking tím reaguje na nejnovější evropské sankce související s podporou Ruska.
Kopřivnické automobilce Tatra Trucks se v roce 2025 výrazně dařilo. Čistý zisk jí meziročně vzrostl téměř desetinásobně na 185,7 milionu korun a tržby překročily deset miliard. Celá skupina Tatra Trucks se navíc dostala ze ztráty do zisku téměř 385 milionů korun.
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Zprávy z firem
Kopřivnické automobilce Tatra Trucks se v roce 2025 výrazně dařilo. Čistý zisk jí meziročně vzrostl téměř desetinásobně na 185,7 milionu korun a tržby překročily deset miliard. Celá skupina Tatra Trucks se navíc dostala ze ztráty do zisku téměř 385 milionů korun.
Čínské firmy nově nesmějí dotčeným evropským podnikům dodávat zboží dvojího užití, tedy produkty, software a technologie využitelné pro civilní i vojenské účely. Opatření vstoupilo v platnost okamžitě.
Co vyrábí Tatra Trucks
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Tatra Trucks tvrdí, že zařazení na čínský seznam její provoz neomezí. Ve výrobě totiž podle svého vyjádření nepoužívá čínské komponenty ani technologie, kterých se zákaz týká.
Strnadova CSG už není jen středoevropskou průmyslovou skupinou. Po zahraničních akvizicích a vstupu na burzu láká manažery z Rheinmetallu, Northropu Grumman, Raytheonu, BAE Systems či J.P. Morgan a buduje řízení odpovídající globálním ambicím.
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Zprávy z firem
Strnadova CSG už není jen středoevropskou průmyslovou skupinou. Po zahraničních akvizicích a vstupu na burzu láká manažery z Rheinmetallu, Northropu Grumman, Raytheonu, BAE Systems či J.P. Morgan a buduje řízení odpovídající globálním ambicím.
„Společnost Tatra Trucks vzala na vědomí rozhodnutí čínských úřadů o zařazení společnosti na seznam subjektů, na které se vztahují exportní omezení týkající se zboží dvojího užití. Pro společnost Tatra Trucks však toto opatření nepředstavuje praktický dopad,“ uvedl mluvčí automobilky Andrej Čírtek.
„Ve výrobě našich vozidel nevyužíváme komponenty ani technologie dodávané z Číny, kterých se uvedená exportní omezení týkají,“ doplnil.
Kopřivnická automobilka, jejímž většinovým vlastníkem je od roku 2013 průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group, neočekává dopad na výrobu, dodavatelský řetězec ani plnění závazků vůči zákazníkům.
Evropská komise chce po Pekingu vysvětlení
Evropská komise oznámená opatření analyzuje a chce spolupracovat s členskými státy i dotčenými firmami. Následně bude od Číny požadovat podrobnější vysvětlení.
„V současné době analyzujeme opatření, která byla oznámena teprve dnes, a budeme také spolupracovat s členskými státy a jejich prostřednictvím s dotčenými společnostmi, abychom pochopili, jaký dopad mají tato opatření oznámená Čínou,“ uvedla mluvčí Evropské komise Paula Pinhová.
Komise se podle ní obrátí také přímo na čínskou stranu. „Budeme se snažit získat vysvětlení od našich čínských partnerů, abychom lépe pochopili, o co přesně jde,“ dodala.
Vedle Tatry jsou na seznamu Rheinmetall či Vigo Photonics
Mezi 14 sankcionovanými subjekty se vedle Tatry Trucks ocitly také německý zbrojní a strojírenský koncern Rheinmetall, italský výrobce elektromotorů Lafert Group nebo polská technologická společnost Vigo Photonics.
Seznam zahrnuje rovněž nizozemskou loděnici a technologickou společnost IHC, německou firmu Sindlhauser Materials a francouzského výrobce dronů Cavok UAS.
Čínské omezení se netýká pouze přímého vývozu. Subjekty a fyzické osoby ze třetích zemí nesmějí sankcionovaným firmám dodávat ani zboží dvojího užití pocházející z Číny. Do této kategorie patří vedle technologií a softwaru také některé prvky vzácných zemin důležité například pro produkci dronů a čipů.
Peking odpovídá na sankce Evropské unie
Čínská vláda opatření zdůvodnila reakcí na 21. balík sankcí Evropské unie proti Rusku. Ten se zaměřuje mimo jiné na banky, kryptoměnové společnosti a výrobce vojenského vybavení.
Evropské sankce dopadají také na subjekty z Číny, Indie a Turecka, které jsou podezřelé z dodávek zboží a technologií dvojího užití do Ruska. Podle čínského ministerstva obchodu se nejnovější opatření EU týkají 14 podniků z pevninské Číny a Hongkongu.
Peking evropský postup označil za „nepřátelské kroky“ a svůj exportní zákaz zdůvodnil ochranou národní bezpečnosti a zájmů země.
Na čínském seznamu už jsou další české firmy
Tatra není první českou společností, proti které Čína obdobné omezení zavedla. Letos v dubnu Peking zařadil na exportní sankční seznam sedm evropských subjektů, mezi nimi české zbrojařské společnosti Excalibur Army a Omnipol.
Opatření se tehdy dotklo také české pobočky americké společnosti SpaceKnow, zaměřené na satelitní snímkování, a národního centra pro letectví a vesmír VZLU Aerospace.
Čína dubnové sankce odůvodnila především prodejem zbraní nebo údajnými tajnými dohodami s Tchaj-wanem, který považuje za součást svého území.