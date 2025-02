Ropný gigant BP zvažuje prodej divize maziv Castrol

Britská ropná společnost BP zvažuje prodej své divize pro výrobu maziv Castrol. Transakce by mohla divizi ohodnotit asi na deset miliard dolarů (přes 240 miliard korun). S odvoláním na zdroje obeznámené se situací o tom informovala agentura Bloomberg.

Prodej divize je podle zdrojů jednou z možností, které BP zvažuje v rámci snahy o znovuzískání důvěry investorů. Tu v posledních letech podkopaly neuspokojivé hospodářské výsledky.

Společnost BP minulý týden oznámila, že její zisk se v loňském roce propadl o 97 procent na 381 milionů dolarů (zhruba devět miliard korun). Důvodem byly slabší marže rafinerií, odpisy aktiv a nepříznivé účetní vlivy související s cenami plynu.

Nedávno se objevily informace, že ve společnosti BP získala téměř pětiprocentní podíl aktivistická investiční firma Elliott Investment Management. Ta podle zdroje agentury Reuters tlačí BP k radikálním opatřením ke zlepšení hospodářských výsledků.

Zdroje agentury Bloomberg uvedly, že firma Elliott zařadila divizi Castrol na seznam aktiv, která jsou vhodná k prodeji. Dodaly nicméně, že žádné konečné rozhodnutí o osudu divize ještě nepadlo.

Divize Castrol prodává své produkty ve více než 150 zemích. Mezi její odběratele patří zákazníci z automobilového sektoru, lodní a letecké dopravy či energetiky.

