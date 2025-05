Roboty v Brně. Ve velkoskladu lékárenského obra zastanou většinu práce autonomní stroje

Logistické zázemí lékáren Dr. Max prochází zásadními změnami provozu. V Brně již například funguje supermoderní sklad, který se stal základnou pro e-shop sítě. Stojí v městské části Líšeň a krom lidí jej z velké části obsluhují různě velcí roboty.

Nový sklad v brněnské Líšni nahradil centrum e-shopových operací v Brně - Heršpicích, a jen rozdíl v ploše mezi místy je násobný. Nový sklad leží na 15 tisících metrech čtverečních. A zásadní rozdíl není jen ve skladové ploše, ale i ve využité technologii.

FOTOGALERIE: Jak funguje velkosklad Dr. Max v Brně

Desítky robotů

Sklad disponuje 74 roboty - 24 většími a 50 menšími stroji. Jejich maximální výkon je manipulace s 1 200 bednami za hodinu. Operují na ploše 1 700 metrů čtverečních a pohybují se v přesně vymezených drahách. Sklad expeduje osm až patnáct tisíc položek denně, ale kapacitu má až 25 tisíc položek. Investice do nového robotizovaného skladu představovala 300 milionů korun. A jen pro dokreslení - cena velkého skladového stroje Toyota jsou tři miliony korun.

„Menší robot převezme na daném místě zboží od většího a přiblíží ho takzvanému pickerovi, tedy zaměstnanci skladu. Větší robot pracuje mezi regály, menší mimo ně a pod nimi,“ popsal provoz ve skladu Jan Žák, ředitel Dr. Max s tím, že k úspoře při balení využívají stanici obsluhovanou lidmi, která je napojená na dopravníkový pás a na konci logistického procesu stojí automatická balička s maximální kapacitou více než 800 krabic za hodinu. Ta díky čidlům dokáže rozeznat objem obsahu a upraví podle něj velikost kartonu. Díky optimálně velké krabici tak šetří přepravovaný objem.

Lékárenská síť Dr. Max je aktivní v 17 evropských zemích. V nich provozuje celkem 3 000 lékáren. V následujících dvou letech plánuje zvýšit jejich počet na 3 800. V Evropě je Dr. Max co do počtu lékáren druhou největší lékárenskou sítí.

V loňském roce firmě meziročně vzrostly tržby o 2,4 miliardy korun na 29,8 miliardy, z toho 3,6 miliardy činily tržby z e-shopu.

