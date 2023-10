Rekordní investice v herním průmyslu. Microsoft chce  dokončit převzetí Activision

Americká softwarová společnost Microsoft plánuje dokončit převzetí vývojáře her a vydavatele interaktivního zábavního obsahu Activision Blizzard 13. října, pokud se jí podaří získat povolení od britského antimonopolního úřadu. Uvedl to server The Verge s odvoláním na informovaný zdroj. Transakce v hodnotě téměř 1,6 bilionu korun je největším obchodem v herním průmyslu, spojí sílu Microsoftu na trhu konzolí s herními tituly Activision, jako jsou Call of Duty, World of Warcraft a Candy Crush.

Microsoft v červenci prodloužil datum ukončení transakce na 18. října, aby získal více času na získání souhlasu britského Úřadu pro hospodářskou soutěž a trhy (CMA).Ten zůstal jediným regulátorem, který návrh na největší akvizici ve videoherním průmyslu v historii neschválil. Minulý měsíc ale získal Microsoft předběžný souhlas CMA poté, co firma Activision souhlasila s prodejem svých práv na streamování firmě Ubisoft Entertainment. Konečné rozhodnutí CMA se očekává příští týden.Firmy na žádost agentury Reuters o komentář nereagovaly.

Světová trojka

Spojení firem bylo oznámené loni v lednu. Akvizice má urychlit růst herní divize Microsoftu. Po dokončení transakce by Microsoft byl třetí největší herní firmou na světě podle výše tržeb za společnostmi Tencent a Sony.

EU po ústupcích Microsoftu schválila dohodu letos v květnu. Americká Federální obchodní komise (FTC) se snažila zablokovat akvizici u soudu, s požadavkem však neuspěla a soud v červenci žádost FTC na zablokování transakce zamítl.

